Happy Asmara Disebut Tak Secantik Bella Bonita, Ayu Ting Ting Sewot

JAKARTA - Pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita menimbulkan drama baru di media sosial. Sosok sang mantan, Happy Asmara, kerap dibandingkan dengan istri Denny.

Happy Asmara mengeluhkan hal ini ketika menjadi bintang tamu di program Brownis. Ia bahkan mengaku diejek buruk rupa hingga kebanyakan gaya.

"Sampai sekarang masih ada yang ngata-ngatain 'ih jelek, ih kebanyakan gaya'," ujar Happy, dikutip pada Sabtu (29/7/2023).

"Sekarang kan jadi ada pembanding-pembandingan, sering dibanding-bandingin di salah satu platform. Karena kejadian kemarin, kan kita udah punya pasangan masing-masing. Terus kayak 'ih lebih cantik pasangan barunya'," sambungnya.

Pernyataan Happy tersebut langsung membuat Ayu Ting Ting sewot. Ayu tampaknya ikut kesal dengan komentar pedas warganet terhadap pelantun Rungkad itu.