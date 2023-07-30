Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

7 Film Korea Dilarang Tayang di Indonesia karena Terlalu Vulgar

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |21:47 WIB
7 Film Korea Dilarang Tayang di Indonesia karena Terlalu Vulgar
Film dilarang tayang di Indonesia. (Foto: A Man and A Woman/Hancinema)
A
A
A

SEOUL - Deretan film Korea dilarang tayang di Indonesia karena terlalu vulgar. Adegan sensual yang disuguhkan dalam film-film ini dinilai tidak sesuai dengan norma-norma ketimuran. Berikut deretan film Korea yang dilarang tayang di Indonesia versi Okezone

1.The Housemaid

Film The Housemaid merupakan nominator Palme d'Or dalam Festival Film Cannes pada 2010. Film psikologi thriller ini memasang Jeon Do Yeon, Lee Jung Jae, Youn Yuh Jung, dan Seo Woo sebagai bintang utama. 

Film Korea dilarang tayang di Indonesia. (Foto: The Housemaid/Hancinema)

Film Korea dilarang tayang di Indonesia. (Foto: The Housemaid/Hancinema)

Kisahnya tentang Eun Yi (Jeon Do Yeon), seorang ART yang bekerja di keluarga kaya dan terlibat cinta segitiga dengan sang majikan. Sesuai genrenya, film arahan Im Sang Soo ini memiliki banyak adegan erotis yang membuatnya dilarang tayang di Indonesia. 

2.A Man and A Woman

Film Korea dilarang tayang di Indonesia selanjutnya adalah A Man and A Woman yang dirilis pada 25 Februari 2016. Film tersebut berkisah tentang Sang Min (Jeon Do Yeon) bertemu dengan Ki Hong (Gong Yoo) saat mengantarkan anak-anak mereka berkemah di Helsinki, Finlandia.

 Film Korea dilarang tayang di Indonesia. (Foto: A Man and A Woman/Hancinema)

Film Korea dilarang tayang di Indonesia. (Foto: A Man and A Woman/Hancinema)

Saat dalam perjalanan pulang, mereka terjebak badai salju yang memaksa keduanya bermalam di sebuah penginapan. Keesokan paginya, mereka berjalan-jalan di sekitar penginapan dan menemukan sauna dan bercinta. Adegan dewasa itulah yang membuat film ini tayang di Indonesia.

3.The Handmaiden

Dirilis pada 1 Juni 2016, The Handmaiden berkisah tentang pencopet bernama Sookee (Kim Tae Ri), syang direkrut seorang penipu untuk menggoda perempuan Jepang bernama Hideko (Kim Min Hee) dan merampas kekayaannya.

 Film Korea dilarang tayang di Indonesia. (Foto: The Handmaiden/Hancinema)

Film Korea dilarang tayang di Indonesia. (Foto: The Handmaiden/Hancinema)

Bergenre psikologi thriller, film arahan Park Chan Wook ini juga dibintangi oleh Kim Min Hee, Ha Jung Woo, dan Cho Jin Woong. Film tersebut dilarang tayang di Indonesia karena menampilkan sederet adegan panas yang diperankan sesama perempuan .

Halaman:
1 2 3
