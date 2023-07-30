Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Dream, Aksi Park Seo Joon Jadi Pelatih Sepak Bola

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |22:01 WIB
Sinopsis Film Dream, Aksi Park Seo Joon Jadi Pelatih Sepak Bola
Sinopsis Film Dream (Foto: Ist)
JAKARTA - Sinopsis film Dream akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dream yang rilis pada 25 Juli 2023 menjadi perhatian pecinta film.

Dream pun menjadi salah satu film yang paling dinanti lantaran dibintangi aktor ternama Park Seo Joon dan IU. Keduanya beradu akting di film bergenre drama komedi ini.

Sementara itu, film Dream sendiri merupakan karya garapan sutradara Lee Byeong-heon. Kiprahnya di dunia film komedi Korea Selatan nampaknya tak perlu diragukan lagi mengingat ia juga sosok di balik layar film komedi seperti Scandal Makers, Sunny hingga Extreme Job.

Sinopsis Film Dream

Sinopsis film Dream 

Dream merupakan film Korea Selatan yang diangkat dari kisah nyata saat pertandingan sepak bola tunawisma di Piala Dunia 2010.

Dream menceritakan seorang atlet sepak bola bernama Yoon Hong Dae yang kariernya telah diujung tanduk. Hong Dae pernah melakukan tindak kekerasan dan berimbas pada karier dan nama baiknya.

Usai kejadian itu, Hong Dae pun ditawarkan menjadi pelatih tim sepak bola tunawisma yang akan bertanding di Piala Dunia 2010 dan bertemu dengan Lee So Min (IU) sebagai sutradara untuk dokumenter itu. Sementara itu, Ini menjadi kesempatan Hong Dae untuk turut memperbaiki citra dan kariernya.

Dalam proses dirinya melatih para tunawisma, tentu banyak rintangan dan hal-hal kocak yang ia alami. Apalagi para tunawisma tersebut juga sama sekali tak memiliki skill bermain sepak bola.

