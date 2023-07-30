Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Bukan Hantu, Luna Maya Takut Hal Ini saat Syuting Film Suzzanna

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |11:01 WIB
Bukan Hantu, Luna Maya Takut Hal Ini saat Syuting Film Suzzanna
Luna Maya (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Luna Maya terlibat dalam film Suzzanna: Malam Jumat Kliwon. Bermain di film horor tentunya ia juga mengalami kejadian mistis.

Luna bercerita tentang pengalamannya ditertawai kuntilanak, namun karena bukan tipe orang penakut, reaksi Luna saat itu sangat santai.

 "Diketawain kuntilanak di Gunung Pancar, itu denger banget. Saya memang bukan tipikal orang yang penakut ya," kata Luna Maya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Bukan Hantu, Luna Maya Takut Hal Ini saat Syuting Film Suzzanna

Bukan hantu, justru Luna Maya punya ketakutan yang lebih dengan ular dan ia harus beradegan dengan sejumlah ular yang baru ditangkap oleh tim.

"Waduh itu tuh, jadi originalnya itu kecoa seribu biji, itu ada di scriptnya gitu. Itu ular baru ditangkap. Cuma bibirnya doang diisolasi," terang Luna Maya.

Alhasil karena ketakutannya itu, adegan yang awalnya pendek jadi molor hingga dua hari.

"Nggak mengancam jiwa tapi mengancam saya. Yang harusnya scene pendek, tapi jadi dua hari," ungkap perempuan 39 tahun itu.

Sebagai informasi, di film Suzzanna: Malam Jumat Kliwon, Luna Maya memerankan karakter almarhum Suzzanna.

Bercerita tentang Suzzanna (Luna Maya) dan tunangannya Surya (Achmad Megantara) yang hendak menikah namun rencana itu harus dibatalkan.

Lantaran Suzzanna harus membayar hutang ayahnya dengan cara menikahi Raden Aryo (Tyo Pakusadewo) sang penguasa desa.

Halaman:
1 2
