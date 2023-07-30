Lirik Lagu Tapi Sayangnya Elma Dae Versi Indonesia, Korea dan Jepang

JAKARTA - Elma Dae menghadirkan single bertajuk Tapi Sayangnya. Tak cuma bahasa Indonesia, lagu ciptaan Yovie Widianto itu juga hadir dalam versi Korea dan Jepang.

Untuk versi Indonesia sudah dirilis sejak 23 Juni lalu, kemudian disusul versi Korea pada 14 Juli, dan yang terakhir versi Jepang pada 28 Juli 2023.

Lagu Tapi Sayangnya sendiri merupakan lagu yang mengisahkan tentang rumitnya cinta ketika ingin bersama seseorang yang nggak bisa bersama kita. Memiliki tempo medium beat, lagu ini akan membawa pendengarnya ke dunia yang penuh dengan kegembiraan, dan membuat siapapun yang mendengarnya dapat ikut bergoyang.

Dalam lagu ini juga melibatkan Yovie Widianto dan Adrian Kitut sebagai penulis lagu dan juga produser. Tentu ini menjadi momentum yang paling mengesankan untuk Elma Dae. Karena selain bekerjasama dengan sang maestro Yovie Widianto, juga ini merupakan single solo pertamanya.

Elma Dae mengaku membawakan 3 versi karena memiliki kesukaaan terhadap aliran musik Kpop dan Jpop.

“Karena kebetulan aku suka banget sama Kpop dan juga Jpop, dan manajemen sama Sony Music setuju, untuk aku ngerilis lagu 3 versi ini,” ujarnya. Menurutnya, lagunya yang paling menantang adalah versi Jepang.

“Karena aku nggak bisa bahasa Jepang. Kalau Jepang, agak susah dipelajari ya menurutku. Tapi aku excited banget sebenarnya pengen belajar dikit dikit kaya “nan desu ka”,

“konnichiwa watashi wa elma dae yoroshiku onegaishimasu”, cuma itu doang udah, kalau Korea lebih bisa,” lanjutnya.

Lirik Tapi Sayangnya Versi Indonesia

Tapi Sayangnya

Kau pernah bilang

memikirkanku..

Tapi belum bisa, miliki aku

Relung hatiku bertanya

haruskah aku menunggu

Reff

Aku tahu cintamu memang satu

Tapi cinta kita tak pernah satu

Aku tahu kau memang sayang aku

Tapi sayangnya bukan untuk aku ..

Bila ku pelangi

kau lah sang hujan

yang harus pergi , saat ku datang ..

Mendung takkan keliru tiada rindu tanpamu

