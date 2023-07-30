Comeback, Mea Shahira Hadirkan Lagu Not Today Not Tomorrow

JAKARTA - Penyanyi Mea Shahira kembali hadir di belantika musik Indonesia. Usai berkolaborasi dengan rapper Matter Mos yang bertajuk Apple of My Eyes, Mea kini hadir dengan lagu Not Today Not Tomorrow.

Not Today Not Tomorrow memancarkan nuansa yang berbeda ketika dibandingkan dengan Apple of My Eyes atau double single perdana Mea Shahira pada tahun 2019 silam yang bertajuk I dan Kissin' Mirrors.

Berdurasi 3 menit dan 52 detik, Mea Shahira menggarap Not Today Not Tomorrow sebagai sabda romantika tentang seorang dara yang, terlepas dari masa lalu yang sempat menorehkan luka pada hatinya, kini mendapati dirinya di tengah kabut asmara yang merah merona.