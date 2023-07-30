Advertisement
MUSIK

Erwin Gutawa Rayakan Kemerdekaan Lewat Musik Bulan Agustus

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |22:24 WIB
Erwin Gutawa Rayakan Kemerdekaan Lewat Musik Bulan Agustus
Konser Erwin Gutawa (Foto: IG Erwin Gutawa)
JAKARTA - Erwin Gutawa merayakan kemerdekaan dengan menghadirkan Musik Bulan Agustus Symphonesia. Ia akan menghadirkan lagu yang bertema kemerdekaan dan perjuangan bangsa Indonesia.

"Ada banyak cara untuk mengartikan dan merayakan Hari Kemerdekaan, dan saya ingin mencoba pendekatan yang unik dan berbeda. Tidak hanya membawakan lagu-lagu nasional, tapi akan ada banyak penampilan istimewa, juga narasi-narasi yang membuat penonton lebih mengapresiasi, memahami sejarah yang mungkin terlewat, serta menimbulkan kebanggaan akan bangsa Indonesia," ujar Erwin Gutawa.

Kemegahan musik dari 50 musisi Erwin Gutawa Orchestra yang dipimpin oleh orkestrator dan konduktor Erwin Gutawa sebagai tuan rumah, akan didukung dengan penampilan bintang tamu seperti Ardhito Pramono, Aning Katamsi, Edo Kondologit, Woro Mustiko, Sri Panggung, serta konsep musik Ethnochestra.

SYMPHONESIA adalah sebuah konser berkala yang diselenggarakan oleh Erwin Gutawa Orchestra, dengan berbagai tema. Sebelumnya, konser ini sukses digelar pada Hari Musik Nasional dengan tema "Musik Indonesia Lintas Era".

