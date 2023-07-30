Persiapan Putri Ariani Jelang Babak Lanjutan Americas Got Talent

JAKARTA - Putri Ariani bakal kembali tampil dalam ajang America’s Got Talent pada 22 Agustus 2023. Saat ini dirinya terus mempersiapkan mental dan kualitas suara.

Putri Ariani juga tengah mempersiapkan fisik. Aktivitasnya usai babak audisi AGT cukup menyita energi.

"Yang pasti untuk AGT Putri latihan terus, jadi gini Putri itu banyak acara sebenarnya untuk melatih stamina Putri. Karena dulu memang acaranya nggak sepadat ini,"ujar Putri Ariani saat ditemui di kawasan Cibubur, Jawa Barat.

"Alhamdulillah Putri banyak kegiatan, banyak acara itu ningkatin imun Putri, ngelatih Putri nanti di AGT udah nggak kaget lagi, kalau banyak acara di Amerika,"sambungnya.

Putri Ariani mengaku kalau saat ini rasa grogi atau demam panggung mulai berkurang. Sebab, hampir setiap hari, dirinya rutin manggung di beberapa acara-acara tertentu.

"Kalau sekarang alhamdulillah jauh berkurang, karena memang banyak udah sering perform sering tampil. Jadi sudah lebih terbiasa dan sudah lebih enjoy pastinya,"paparnya.

Kendati berkurang rasa grogi atau demam panggung, gadis 17 tahun ini menegaskan, kunci untuk membangun rasa kepercayaan diri ialah melakukan latihan secara terus menerus.