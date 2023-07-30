Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Persiapan Putri Ariani Jelang Babak Lanjutan Americas Got Talent

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |16:30 WIB
Persiapan Putri Ariani Jelang Babak Lanjutan Americas Got Talent
Putri Ariani jadi bintang di America's Got Talent (Foto: ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Putri Ariani bakal kembali tampil dalam ajang America’s Got Talent pada 22 Agustus 2023. Saat ini dirinya terus mempersiapkan mental dan kualitas suara.

Putri Ariani juga tengah mempersiapkan fisik. Aktivitasnya usai babak audisi AGT cukup menyita energi.

 BACA JUGA:

 Putri Ariani

"Yang pasti untuk AGT Putri latihan terus, jadi gini Putri itu banyak acara sebenarnya untuk melatih stamina Putri. Karena dulu memang acaranya nggak sepadat ini,"ujar Putri Ariani saat ditemui di kawasan Cibubur, Jawa Barat.

"Alhamdulillah Putri banyak kegiatan, banyak acara itu ningkatin imun Putri, ngelatih Putri nanti di AGT udah nggak kaget lagi, kalau banyak acara di Amerika,"sambungnya.

Putri Ariani mengaku kalau saat ini rasa grogi atau demam panggung mulai berkurang. Sebab, hampir setiap hari, dirinya rutin manggung di beberapa acara-acara tertentu.

"Kalau sekarang alhamdulillah jauh berkurang, karena memang banyak udah sering perform sering tampil. Jadi sudah lebih terbiasa dan sudah lebih enjoy pastinya,"paparnya.

Kendati berkurang rasa grogi atau demam panggung, gadis 17 tahun ini menegaskan, kunci untuk membangun rasa kepercayaan diri ialah melakukan latihan secara terus menerus.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093374/putri_ariani-U0h6_large.jpg
Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/205/3088981/putri_ariani-QZRq_large.jpg
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016839/putri-ariani-dikritik-media-malaysia-usai-dituding-tidak-profesional-XnWLwV1E2d.jpg
Putri Ariani Dikritik Media Malaysia Usai Dituding Tidak Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988160/putri-ariani-bersyukur-tidak-diberi-penglihatan-dosanya-berkurang-NfhtqfOAdL.jpg
Putri Ariani Bersyukur Tidak Diberi Penglihatan: Dosanya Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/205/2987133/putri-ariani-nyanyikan-padamu-ku-bersujud-di-tabligh-akbar-rcti-jamaah-tersentuh-NjxMjUztts.jpg
Putri Ariani Nyanyikan PadaMu Ku Bersujud di Tabligh Akbar RCTI, Jamaah Tersentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986733/putri-ariani-tidak-suka-disebut-penyanyi-tunanetra-enggan-dikenal-lewat-cerita-sedih-hzttrmxc9l.jpg
Putri Ariani Tidak Suka Disebut Penyanyi Tunanetra: Enggan Dikenal Lewat Cerita Sedih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement