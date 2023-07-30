Taeyang hingga Mahalini Manjakan Pencinta Musik di LMAC MUSIC FORALL FEST 2023

JAKARTA – MNC Media & Entertainment akan memanjakan pencinta musik dengan festival musik berstandar internasional, LMAC MUSIC FORALL FEST 2023. Festival musik tersebut akan digelar di Lido Music & Art Center, pada 8 dan 9 September 2023.

Sekadar informasi, Lido Music & Art Center (LMAC) merupakan venue konser berkonsep luar ruang pertama di Indonesia dengan standar internasional yang mampu menampung 50.000 penonton.

“Hello LMACers! Kami punya kejutan untuk kalian. MNC Media & Entertainment dengan bangga menggelar festival musik terbesar, LMAC MUSIC FORALL FEST,” kata Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dalam unggahannya pada Minggu (30/7/2023).

Dalam lanjutan unggahannya, Hary merilis line-up lengkap festival tersebut. Deretan idol K-Pop yang akan mengguncang LMAC September mendatang adalah Taeyang 'BIGBANG', Apink, band The Rose, dan Secret Number.

Tak hanya idol K-Pop, deretan musisi papan atas Tanah Air juga dipastikan menyapa para penggemarnya di LMAC MUSIC FORALL FEST 2023. Mereka adalah Gigi, Maliq & D’essentials, Fourtwnty, Weird Genius, Dipha Barus, Mahalini, dan Rizky Febian.