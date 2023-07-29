Advertisement
Aksi Will Smith Menyelamatkan Agent K di Men In Black 3, Hanya di Vision+

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |19:16 WIB
Vision+ menayangkan Men in Black 3 melalui channel AXN. (Foto: Sony Pictures)
JAKARTAVision+ menghadirkan tontonan menarik untuk Anda di akhir pekan. Salah satu yang bisa Anda nikmati adalah Men In Black 3 yang tayang di platform ini melalui channel AXN.

Bergenre komedi fiksi ilmiah, sekuel ketiga film populer tersebut berkisah tentang Agent J (Will Smith) yang kembali ke tahun 1969 untuk mengubah takdir sahabatnya, Agent K (Tommy Lee Jones), yang tewas di tangan Boris the Animal.

Di masa lalu, Agent J bertemu dengan Agent K muda (Josh Brolin) dan mulai mendekatinya. Boris the Animal (Jemaine Clement) yang mengetahui seterunya itu kembali ke masa lalu pun mulai mengikutinya.

Agent J dan Agent K pun berusaha keras melawan Boris the Animal. Tak hanya untuk mengubah takdir Agent K, namun mereka juga harus berusaha menyelamatkan dunia dari serangan seterunya tersebut.

Berbagai aksi seru Will Smith dan Josh Brolin dalam Men In Black 3 bisa Anda tonton di Vision+ melalui channel AXN, pada Sabtu (28/7/2023), pukul 20.45 WIB dan Minggu (29/7/2023), pukul 16.05 WIB.

Anda bisa menonton berbagai konten menarik Vision+ dengan berlangganan paket Premium yang menawarkan berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

Halaman:
1 2
