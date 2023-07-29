Sara Wijayanto Pakai Bikini Hitam, Komentar Demian Jadi Sorotan

JAKARTA - Artis Sara Wijayanto baru-baru ini menjadi sorotan. Ia membagikan potret seksinya mengenakan bikini hitam di akun Instagram pribadinya.

Dalam foto tersebut, kakak kandung Adinia Wirasti itu tampak berbaring di tempat yang tergenang air. Matanya menatap tajam ke arah kamera.

Sara Wijayanto tidak menuliskan apa-apa sebagai caption. Ia hanya membubuhkan emoji hati.

Potret seksi Sara Wijayanto seketika diserbu netizen. Termasuk sang suami, Demian Aditya, yang meninggalkan komentar.

Demian bertingkah seolah orang asing yang ingin menanyakan kontak Sara. Namun, dia mengurunkan niatnya karena ingat sudah punya istri.