Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sara Wijayanto Pakai Bikini Hitam, Komentar Demian Jadi Sorotan

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |01:30 WIB
Sara Wijayanto Pakai Bikini Hitam, Komentar Demian Jadi Sorotan
Sara Wijayanto dan Demian Aditya. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis Sara Wijayanto baru-baru ini menjadi sorotan. Ia membagikan potret seksinya mengenakan bikini hitam di akun Instagram pribadinya.

Dalam foto tersebut, kakak kandung Adinia Wirasti itu tampak berbaring di tempat yang tergenang air. Matanya menatap tajam ke arah kamera.

Sara Wijayanto tidak menuliskan apa-apa sebagai caption. Ia hanya membubuhkan emoji hati.

Potret seksi Sara Wijayanto seketika diserbu netizen. Termasuk sang suami, Demian Aditya, yang meninggalkan komentar.

Demian bertingkah seolah orang asing yang ingin menanyakan kontak Sara. Namun, dia mengurunkan niatnya karena ingat sudah punya istri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/33/2912085/bukan-ditakuti-sara-wijayanto-sebut-hantu-di-as-jadi-ladang-cuan-ZcYHzS9eVk.jpg
Bukan Ditakuti, Sara Wijayanto Sebut Hantu di AS Jadi Ladang Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/33/2911929/pengalaman-sara-wijayanto-dan-demian-aditya-buka-kaca-boneka-annabelle-Si6GAn8bxp.jpg
Pengalaman Sara Wijayanto dan Demian Aditya Buka Kaca Boneka Annabelle
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902517/kisah-kehidupan-sara-wijayanto-yang-memiliki-kemampuan-indigo-OvBvrBcXVv.jpg
Kisah Kehidupan Sara Wijayanto yang Memiliki Kemampuan Indigo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/08/33/2663676/sara-wijayanto-beri-tanggapan-bijak-untuk-pihak-yang-gemar-kritik-penampilan-fisik-orang-lain-erAwZTFptl.jpg
Sara Wijayanto Beri Tanggapan Bijak untuk Pihak yang Gemar Kritik Penampilan Fisik Orang Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/16/33/2502780/sara-wijayanto-dituding-panggil-arwah-vanessa-angel-demian-siap-ambil-jalur-hukum-TdlZxrnwvq.jpeg
Sara Wijayanto Dituding Panggil Arwah Vanessa Angel, Demian Siap Ambil Jalur Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/16/33/2502653/ramai-hoaks-sara-wijayanto-panggil-arwah-vanessa-angel-demian-marah-FvDoJkWiZJ.jpeg
Ramai Hoaks Sara Wijayanto Panggil Arwah Vanessa Angel, Demian Marah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement