Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ini Sosok Penyelamat Anak Pinkan Mambo Usai Dilecehkan Ayah Tiri

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |00:30 WIB
Ini Sosok Penyelamat Anak Pinkan Mambo Usai Dilecehkan Ayah Tiri
Anak Pinkan Mambo, Michelle Ashley. (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Michelle Ashley, putri Pinkan Mambo, mengungkap sosok yang menyelamatkan dirinya setelah mengaku dilecehkan ayah tiri. Ia adalah ayah kandung Michelle, suami Pinkan terdahulu.

Michelle memutuskan untuk mengadu kepada ayah kandungnya setelah lebih dari 2 tahun mengalami pelecehan. Tepatnya pada Januari 2021, sang ayah menjemput dirinya.

"Yang selamatkan aku dari kejadian itu adalah papa aku sendiri, yang sudah lama enggak hubungan dan aku telepon untuk jemput aku," ujar Michelle Ashley saat ditemui di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Ayah kandung Michelle langsung bertindak cepat dengan melaporkan suami Pinkan Mambo ke polisi. Dia pula yang mengurus soal persidangan antara anaknya dengan laki-laki tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163849/pinkan_mambo-ZGfR_large.jpg
Pinkan Mambo Jualan Pisang Goreng Rp200.000, Suami: Buset, Keras Amat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159597/pinkan_mambo-alSL_large.jpg
Codeblu Review Donat Pinkan Mambo, Tampilan Penuh Minyak Bikin Syok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156075/pinkan_mambo-wRtH_large.jpg
Biodata Pinkan Mambo, Musisi yang Banting Setir Jualan Donat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/33/3072851/pinkan_mambo-tIZD_large.jpg
Pisah dari Arya Khan, Pinkan Mambo Ingin Fokus Cari Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/33/3071863/pinkan_mambo-jmuU_large.jpg
Bongkar Kelakuan Arya Khan, Pinkan Mambo : Rasanya Sakit Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/33/3071845/pinkan_mambo-dh52_large.jpg
Pinkan Mambo Tegaskan Telah Cerai dari Arya Khan sang Pedagang Singkong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement