Ini Sosok Penyelamat Anak Pinkan Mambo Usai Dilecehkan Ayah Tiri

JAKARTA - Michelle Ashley, putri Pinkan Mambo, mengungkap sosok yang menyelamatkan dirinya setelah mengaku dilecehkan ayah tiri. Ia adalah ayah kandung Michelle, suami Pinkan terdahulu.

Michelle memutuskan untuk mengadu kepada ayah kandungnya setelah lebih dari 2 tahun mengalami pelecehan. Tepatnya pada Januari 2021, sang ayah menjemput dirinya.

"Yang selamatkan aku dari kejadian itu adalah papa aku sendiri, yang sudah lama enggak hubungan dan aku telepon untuk jemput aku," ujar Michelle Ashley saat ditemui di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Ayah kandung Michelle langsung bertindak cepat dengan melaporkan suami Pinkan Mambo ke polisi. Dia pula yang mengurus soal persidangan antara anaknya dengan laki-laki tersebut.