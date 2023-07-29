Julie Estelle Melahirkan, Ini Nama Anak Pertamanya

JAKARTA - Julie Estelle datang dengan kabar bahagia. Julie lewat akun Instagram-nya mengumumkan baru saja melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan pada 20 Juli 2023.

"Seorang bayi mengisi tempat di hatimu, di mana kau tidak pernah tau kalau itu ternyata kosong," tulis Julie Estelle.

Julie Estelle kemudian mengungkapkan nama putrinya yang begitu indah, yaitu Brielle Leila Tjiptobiantoro.

Sayangnya, istri David Tjiptobiantoro itu belum memperlihatkan wajah sang bayi. Kendati begitu tidak mengurangi rasa kebahagiaan mereka.

Sederet artis pun ikut bahagia dan mengucapkan selamat serta doa untuk kelahiran anak pertama Julie Estelle dan David.

"Selamat Leha," kata Iko Uwais.

"Juuuls, happy for you, sehat-sehat terus ya.. enjoy motherhood," tulis Meira Anastasia, istri Ernest Prakasa.

"Congratulations guys," sahur Dian Sastrowardoyo.