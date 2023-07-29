Gugup Saat Audisi AGT 2023, Cakra Khan: Pressurenya Beda

JAKARTA - Cakra Khan berhasil lolos dalam audisi ajang America's Got Talent 2023. Ia bahkan berhasil mendapatkan empat yes dari para juri lewat penampilannya saat membawakan lagu No Woman No Cry milik Bob Marley.

Kini, pelantun Kekasih Bayangan itu tampak membeberkan tantangannya saat mengikuti audisi AGT 2023 di Amerika Serikat. Meski sudah melakukan persiapan khusus untuk tampil di sana, ia rupanya mengaku gugup.

Padahal, Cakra sendiri merupakan seorang penyanyi yang kerap tampil di berbagai acara dan ditonton oleh ribuan orang. Namun, tetap saja ia merasa gugup, terlebih saat ia melihat kontestan dari negara lain gagal.

"Sebenernya sama, kita persiapan. Ada peserta sebelum gue. Yang bikin parno, sebelum gue dapat X semua. Jadi dipikiran gue, suara teeeet! Tweet!!!!," kata Cakra Khan saat ditemui awak media di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan belum lama ini.

"Makanya gue beneran grogi luar biasa. Jadi orang pikirannya, udah nyanyi dimana-mana," sambungnya.

Sementara itu, pria 31 tahun ini mengatakan bahwa dirinya kala itu mencoba untuk tenang. Ia pun menyadari bahwa rasa gugup yang melandanya merupakan hal wajar.