Vanesha Prescilla Bercita-Cita Punya Pabrik Daur Ulang, Alasannya Mulia

JAKARTA - Artis Vanesha Prescilla mengaku memiliki perhatian khusus terhadap lingkungan. Bahkan perhatian tersebut sudah ada sejak dirinya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pemeran Milea dalam film Dilan ini mengaku tidak nyaman melihat sampah plastik. Ia pun mengaku kerap kesal ketika melihat ada orang yang masih saja membuang sampah sembarangan.

"Apalagi kalau lihat orang yang nyetir, aku kan nyetir juga ya, jadi di depan tuh suka ada orang yang buang sampah, aku tuh sebel banget," ujar Vanesha Prescilla di kawasan, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Juli 2023.

Hal itu membuat adik dari Sissy Priscillia dan Jevin Julian ini berusaha untuk menyelamatkan lingkungan dari hal-hal yang cukup sederhana. Salah satunya, memisahkan sampah organik dan sampah plastik di rumahnya.

"Aku belum yang gede-gede kok baru hal-hal kecil, kayak di rumah itu sampah plastik dan sampah organik dipisah," beber Vanesha.

"Bayangin aja berapa banyak sampah plastik tiap harinya, satu rumah bisa berapa banyak sampah plastik dikali sebulan, itu baru satu rumah," sambungnya.

Menariknya, gadis 23 tahun ini mengaku bercita-cita untuk memiliki pabrik daur ulang sampah. Salah satu alasannya, agar barang yang sudah tidak terpakai tak sampai mencemari lingkungan.