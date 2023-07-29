Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vanesha Prescilla Bercita-Cita Punya Pabrik Daur Ulang, Alasannya Mulia

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |21:20 WIB
Vanesha Prescilla Bercita-Cita Punya Pabrik Daur Ulang, Alasannya Mulia
Vanesha Prescilla (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis Vanesha Prescilla mengaku memiliki perhatian khusus terhadap lingkungan. Bahkan perhatian tersebut sudah ada sejak dirinya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pemeran Milea dalam film Dilan ini mengaku tidak nyaman melihat sampah plastik. Ia pun mengaku kerap kesal ketika melihat ada orang yang masih saja membuang sampah sembarangan.

"Apalagi kalau lihat orang yang nyetir, aku kan nyetir juga ya, jadi di depan tuh suka ada orang yang buang sampah, aku tuh sebel banget," ujar Vanesha Prescilla di kawasan, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Juli 2023.

Vanesha Prescilla

Hal itu membuat adik dari Sissy Priscillia dan Jevin Julian ini berusaha untuk menyelamatkan lingkungan dari hal-hal yang cukup sederhana. Salah satunya, memisahkan sampah organik dan sampah plastik di rumahnya.

"Aku belum yang gede-gede kok baru hal-hal kecil, kayak di rumah itu sampah plastik dan sampah organik dipisah," beber Vanesha.

"Bayangin aja berapa banyak sampah plastik tiap harinya, satu rumah bisa berapa banyak sampah plastik dikali sebulan, itu baru satu rumah," sambungnya.

Menariknya, gadis 23 tahun ini mengaku bercita-cita untuk memiliki pabrik daur ulang sampah. Salah satu alasannya, agar barang yang sudah tidak terpakai tak sampai mencemari lingkungan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/33/2878966/vanesha-prescilla-nangis-lihat-penampilan-afgan-rini-wulandari-di-gala-dinner-ktt-asean-2023-L9k5AaHxjK.jpeg
Vanesha Prescilla Nangis Lihat Penampilan Afgan-Rini Wulandari di Gala Dinner KTT ASEAN 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/01/33/2571697/biodata-dan-agama-vanesha-prescilla-artis-cantik-pemeran-milea-GfHKVbrMKu.jpg
Biodata dan Agama Vanesha Prescilla Artis Cantik Pemeran Milea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/31/206/2525447/nonton-film-backstage-member-jkt48-related-banget-R7sIS8YNoQ.jpg
Nonton Film Backstage, Member JKT48: Related Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/21/205/2520631/sissy-priscillia-dan-vanesha-prescilla-duet-di-single-melangkah-7IyzLXGR39.jpeg
Sissy Priscillia dan Vanesha Prescilla Duet di Single Melangkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/03/206/2511665/film-backstage-ramai-di-jaff-2021-vanesha-prescilla-girang-6u9EYyMjVa.jpeg
Film Backstage Ramai di JAFF 2021, Vanesha Prescilla Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/08/206/2483456/film-backstage-tayang-di-malaysia-vanesha-prescilla-banyak-yang-penasaran-sama-aku-OICahx4iBC.jpg
Film Backstage Tayang di Malaysia, Vanesha Prescilla: Banyak yang Penasaran Sama Aku
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement