HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Saipul Jamil dapat Usul untuk Pakai Nama King dari Orang Kalimantan

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |20:45 WIB
Saipul Jamil dapat Usul untuk Pakai Nama <i>King</i> dari Orang Kalimantan
Saipul Jamil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi dangdut Saipul Jamil telah resmi mengganti namanya menjadi King Saipul Jamil. Ia bahkan telah mengajukan permohonan pergantian nama ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Keputusan Saipul Jamil menambahkan kata King di awalan namanya, jelas membuat netizen heboh. Bahkan, ada banyak respon yang muncul usai mantan suami Dewi Perssik ini memilih untuk mengganti namanya.

Namun, apa alasan sebenarnya Saipul Jamil sampai ganti nama?

"Saya ganti nama supaya saya jadi orang yang baru, karena saya sudah menjalani yang buruk buruk di tahun lalu," kata Saipul Jamil, di kawasan Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juli 2023 kemarin.

"Jadi apakah bang Ipul sudah sempurna? Saya masih banyak kekurangan borok banyak jeleknya. Tapi saya sedang berusaha," sambungnya.

Saipul Jamil

Pria 42 tahun ini juga sempat menjelaskan awal mula dirinya sampai mantap mengganti nama jadi King Saipul Jamil.

Ia menyebut bahwa beberapa waktu lalu sempat bertemu dengan seseorang yang berasal dari Kalimantan. Dari pertemuan tersebut, ia pun diminta untuk mengganti namanya menjadi, King Saipul Jamil.

Bukan tanpa sebab, pasalnya orang tersebut mengatakan jika nama yang terdiri dari tiga suku lebih memudahkan dalam urusan dokumen, salah satunya paspor.

"Jadi gini saya ketemu orang baik orang Kalimantan dia bilang bang Ipul namanya ganti aja, ada dua pilihan Saipul Jamil atau King Saipul Jamil, akhirnya saya pilih King Saipul Jamil karena kalau umroh nanti nama itu harus tiga (suku kata) di paspor," paparnya.

