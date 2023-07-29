Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Dul Jaelani Pilih Tissa Biani Jadi Kekasihnya, Singgung Soal Mencintai Apa Adanya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |19:01 WIB
Alasan Dul Jaelani Pilih Tissa Biani Jadi Kekasihnya, Singgung Soal Mencintai Apa Adanya
Dul Jaelani dan Tissa Biani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan asmara Dul Jaelani dan Tissa Biani diketahui telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Langgengnya hubungan asmara mereka, rupanya menjadi dasar alasan mengapa Dul pada akhirnya menjatuhkan hatinya pada gadis 21 tahun tersebut.

Dihadapan Praz Teguh, Dul menyebut bahwa tidak ada perempuan yang bisa menerimanya apa adanya kecuali Tissa. Bahkan kebanyakan dari perempuan mau menerima Dul lantaran mengetahui bahwa dirinya adalah anak dari musisi ternama, Ahmad Dhani dan Maia Estianty.

"Kenapa Tissa," tanya Praz Teguh, dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (29/7/2023).

"Karena nggak ada lagi kayaknya yang bisa mencintai gua apa adanya," jawab Dul Jaelani.

Dul Jaelani dan Tissa Biani

Adik El Rumi itu merasa bisa saja di luar ada ada 1000 wanita yang mau tidur bersamanya. Namun kemauan tersebut bukan karena mereka memang ingin bersama Dul, melainkan gara-gara materi dan background keluarga.

"Boleh sombong gak, ya mungkin malam ini ya, ada 1000 wanita yang mungkin mau tidur di samping gue," tuturnya.

"Tapi, mereka mau tidur di samping gua karena apa, karena materi, atau karena gua anaknya Ahmad Dhani, atau karena gua anaknya Maia Estianty," seloroh Dul Jaelani.

Menariknya, hal tersebut sama sekali tak ada didiri Tissa. Menurut dul, hanya bintang KKN di Desa Penari tersebut lah yang bisa menaklukan hatinya tanpa embel-embel apapun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155098/dul_jaelani-CnpS_large.jpg
Dul Jaelani Berusaha Tahan Emosi saat Tahu Sang Adik Dibully
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/33/3143379/dul_jaelani-4pVT_large.JPG
Ternyata, Dul Jaelani Pernah Minder dengan Penampilannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/33/3143221/dul_jaelani-A5Y0_large.jpg
Dul Jaelani Ogah Potong Rambut, Sebut Simbol Perlawanan hingga Ikuti Sunah Nabi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/33/3128762/dul_jaelani-inV4_large.jpg
Dul Jaelani Ungkap Keresahan Jadi Anak Ahmad Dhani: Banyak Ekspektasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120214/dul_jaelani-0GHV_large.JPG
Tingkatkan Iman, Dul Jaelani Berbagi kepada Anak Yatim di Bulan Ramadan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/205/3078922/dul_jaelani-T5V1_large.JPG
Dul Jaelani Sindir Orang Munafik Penuh Kepalsuan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement