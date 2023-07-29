Alasan Dul Jaelani Pilih Tissa Biani Jadi Kekasihnya, Singgung Soal Mencintai Apa Adanya

JAKARTA - Hubungan asmara Dul Jaelani dan Tissa Biani diketahui telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Langgengnya hubungan asmara mereka, rupanya menjadi dasar alasan mengapa Dul pada akhirnya menjatuhkan hatinya pada gadis 21 tahun tersebut.

Dihadapan Praz Teguh, Dul menyebut bahwa tidak ada perempuan yang bisa menerimanya apa adanya kecuali Tissa. Bahkan kebanyakan dari perempuan mau menerima Dul lantaran mengetahui bahwa dirinya adalah anak dari musisi ternama, Ahmad Dhani dan Maia Estianty.

BACA JUGA: Pesan Maia Estianty Usai Beri Restu di Hubungan Dul Jaelani dan Tissa Biani

"Kenapa Tissa," tanya Praz Teguh, dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (29/7/2023).

"Karena nggak ada lagi kayaknya yang bisa mencintai gua apa adanya," jawab Dul Jaelani.

Adik El Rumi itu merasa bisa saja di luar ada ada 1000 wanita yang mau tidur bersamanya. Namun kemauan tersebut bukan karena mereka memang ingin bersama Dul, melainkan gara-gara materi dan background keluarga.

"Boleh sombong gak, ya mungkin malam ini ya, ada 1000 wanita yang mungkin mau tidur di samping gue," tuturnya.

BACA JUGA: Tissa Biani Berharap Hubungan Asmaranya dengan Dul Jaelani Berakhir Bahagia

"Tapi, mereka mau tidur di samping gua karena apa, karena materi, atau karena gua anaknya Ahmad Dhani, atau karena gua anaknya Maia Estianty," seloroh Dul Jaelani.

Menariknya, hal tersebut sama sekali tak ada didiri Tissa. Menurut dul, hanya bintang KKN di Desa Penari tersebut lah yang bisa menaklukan hatinya tanpa embel-embel apapun.