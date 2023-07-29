Berawal dari Konten Kreator, BangJeff Kini Jadi Pengusaha Top Up Game Online

JAKARTA - Seorang konten kreator bernama BangJeff, dikenal sebagai pengusaha yang memiliki bisnis top up game online. Ia diketahui mengawali kariernya sebagai selebgram yang kerap melakukan live streaming saat bermain game di media sosial.

Menariknya, pemilik nama asli Jeffry Arga Wiranata ini memiliki ide untuk berbisnis top up game online lantaran melihat banyak followersnya yang kena tipu. Merasa kasihan dengan orang yang terkena tipu, BangJeff pun memulai bisnisnya dan berawal dari menerima pesanan secara manual melalui WhatsApp, sampai akhirnya meluas ke media sosial.

"Waktu itu, banyak follower yang meminta saya membuat store top up karena mereka sering kena tipu," ujar BangJeff, belum lama ini.

"Akhirnya saya membuat sistem otomatis, yaitu website top up yang sampai saat ini memiliki jutaan pembeli dari Indonesia maupun luar negeri," sambungnya.

Demi menggaet pelanggan dan memberi kepuasan di awal bisnisnya, ia pun tak ragu untuk memberikan diskon. Strateginya tersebut rupanya membuat dirinya memiliki pelanggan setia.

"Kami mendapatkan rewards dari berbagai payment gateway sebagai penjualan terbanyak pada 2022," bebernya.

Meski begitu, perjalanan bisnis tersebut tidaklah selalu lancar. Sebab, ia seringkali dihadapkan dengan berbagai hambatan, salah satunya dituding melakukan perjudian.

Kendati demikian, isu miring terkait bisnisnya enggan ia hiraukan. Malah, toko miliknya semakin dikenal luas dan banyak mendapat ajakan untuk bekerja sama dan berharap jika usahanya bisa sampai ke kancah internasional.