HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurel Hermansyah Mengaku Gampang Capek di Kehamilan Kedua

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |18:15 WIB
Aurel Hermansyah Mengaku Gampang Capek di Kehamilan Kedua
Aurel Hermansyah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aurel Hermansyah saat ini tengah hamil anak kedua, buah cintanya dengan Atta Halilintar. Sama seperti kehamilan pertama, pasangan ini akan kembali dikaruniai anak perempuan.

Usai kehamilan kedua Aurel sendiri kini telah memasuki bulan keenam. Di detik-detik jelang trimester tiga, perempuan 25 tahun ini pun merasakan perbedaan yang signifikan dibandingkan kehamilan pertamanya.

"Ini udah mau 6 bulan, udah capek banget karena kehamilan yang ini berbeda," ujar Aurel Hermansyah dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Sabtu (29/7/2023).

Rasa lelah yang dirasakan oleh putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini rupanya disebabkan oleh padatnya jadwal pekerjaannya. Hal itu pun membuat Aurel harus membatasi pekerjaannya lantaran tak ingin terlalu kelelahan dan membahayakan dirinya serta sang calon bayi.

Aurel Hermansyah, Ameena dan Atta Halilintar

"Bedanya jadi lebih gampang capek cuma kayaknya, kebanyakan kerjaan," tutur Aurel Hermansyah.

Halaman:
1 2
