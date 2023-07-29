Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Begini Cara Zaskia Adya Mecca Beri Pendidikan Seks pada Anak-anaknya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |17:30 WIB
Begini Cara Zaskia Adya Mecca Beri Pendidikan Seks pada Anak-anaknya
Zaskia Adya Mecca (Foto: Instagram)
JAKARTA - Tak banyak orang tua di Indonesia yang menganggap pendidikan seks sebagai hal yang layak dibicarakan. Pasalnya, tak sedikit dari mereka yang menganggap bahwa pendidikan seks yang diajarkan sejak dini akan menimbulkan efek negatif pada anak-anak.

Hal itu rupanya juga dirasakan oleh artis Zaskia Adya Mecca. Ia bahkan menyebut jika dirinya merupakan buah dari keluarga yang menganggap bahwa seks adalah hal yang tabu.

Untuk memutus pemikiran tersebut, kini istri sutradara Hanung Bramantyo tersebut mengaku ingin memberikan pendidikan seks pada anak-anaknya sejak dini.

Zaskia Adya Mecca

"Rasa khawatir itu berasal dari seksualitas itu hal yang tabu. Makanya sekarang aku mencoba menjadi sahabat untuk anak, aku ngobrol semua hal sama anak-anak aku," kata Zaskia dalam diskusi bertajuk Kelas Belajar: Pendidikan Seksualitas dan Interaksi di festival Belajaraya 2023, di Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023).

"Memang hal yang sulit ketika membicarakan ini antara orang tua dan anak," sambungnya.

Awalnya, Zaskia Mecca mengaku sulit ketika membicarakan mengenai seks kepada anak-anaknya. Tetapi, ia berhasil melawan itu dan mulai terbuka dengan kelima buah hatinya agar mereka bisa mendapatkan pendidikan seks yang tepat.

"Kalau berasal dari keluarga yang tabu, memang akan sulit untuk menerima anaknya ketika membahas seks. Tapi tidak ada yang terlambat. Mulai sekarang, jangan menganggap seks itu hal yang tabu, tapi penting untuk dibahas, terutama untuk anak-anak," paparnya.

Halaman:
1 2
