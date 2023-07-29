Influencer Yordhanta Pilih Travelling ke Lokasi Eksotis Indonesia yang Jarang Didatangi Turis

JAKARTA - Bambang Yurdanta Nandiwardanakusuma alias Yordhanta merupakan seorang influencer yang hobi travelling dan mengeksplor tempat-tempat di Indonesia. Menariknya, ia juga kerap menyambangi berbagai tempat yang jarang didatangi turis.

Saat ini, akun Instagram milik pria 24 tahun ini sudah memiliki lebih dari 27,5 ribu pengikut. Dalam akun Instagramnya, Yordhanta kerap membagikan momen ketika ia tengah bepergian ke berbagai lokasi eksotis di Indonesia, mulai dari Yogyakarta, Belitung, hingga Labuan Bajo.

Yordhanta sendiri mengatakan bahwa dirinya senang bisa mengeksplor beberapa tempat di Indonesia. Apalagi ke lokasi yang masih jarang disinggahi oleh turis, baik domestik maupun mancanegara.

“Beberapa bulan terakhir, saya fokus menjelajahi Jateng, khususnya Dieng, Wonosobo, dan Magelang. Tak kalah indah dan menyenangkan berada di sana,” ujar Yordhanta.

Di akun Instagramnya @yordhanta, ia sempat membagikan foto ketika berada di pemandian mata air Mudal Wonosobo. Tak hanya itu, ia juga sempat membagikan konten ketika berada di kawasan Sukomakmur, Magelang.

Para netizen pun mengaku penasaran soal fotonya saat berada di Sukomakmur, Magelang, Jawa Tengah. Mengingat pemandangan yang disajikan saat Yordhanta berada di sana terbilang cukup indah dan menarik perhatian.

"View nyaaaa gilaaaaa masss," tutur fathul***.

"Harus jam berapa biar dapat view seperti ini?," tanya ulia***.