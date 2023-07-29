Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ogah Rujuk, Saipul Jamil Mengaku Trauma di KDRT Dewi Perssik

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |15:30 WIB
Ogah Rujuk, Saipul Jamil Mengaku Trauma di KDRT Dewi Perssik
Saipul Jamil (Foto: Instargam)
A
A
A

JAKARTA - Saipul Jamil dan Dewi Perssik masih terus membongkar aib yang terjadi dalam rumah tangga mereka 15 tahun silam. Setelah Depe menyebut jika dirinya mengalami KDRT dan suaminya selingkuh dengan sesama jenis, Bang Ipul pun membalasnya dengan menyinggung soal keperawanan wanita 37 tahun itu.

Di tengah perseteruan di antara keduanya, banyak netizen yang menduga bahwa aksi tersebut dilakukan lantaran Saipul Jamil ingin rujuk dan kembali ke pelukan Dewi Perssik. Namun, dengan tegas pria yang akrab disapa Bang Ipul tersebut membantahnya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Bang Ipul mengaku trauma dengan sosok Dewi Perssik. Sebab, ia mengklaim jika dirinya pernah mengalami KDRT selama tiga tahun membina bahtera rumah tangga bersama pemilik Goyang Gergaji tersebut.

"Insya Allah nggak (rujuk) saya selalu bilang bukan yang munafik ya saya bilang saya udah nggak sanggup, karena saya mengalami kekerasan itu saya trauma," ujar Saipul Jamil di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat, 28 Juli 2023.

Saipul Jamil (Okezone)

Saipul Jamil tak menampik jika dirinya begitu memuji paras rupawan seorang Dewi Perssik. Namun tetap saja kecantikannya tak bisa menjadi alasan dirinya untuk kembali hidup bersama perempuan yang kasar.

"Kalau kalau cantik siapa yang tidak mengakui kecantikannya. Tapi saya tidak butuh istri cantik tapi keras kelakuannya kasar terhadap suami," lanjutnya.

Halaman:
1 2
