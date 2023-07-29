Anak Harimaunya Mati, Alshad Ahmad Sakit Hati Dituduh Sebagai Pembunuh

JAKARTA - Alshad Ahmad ramai digunjing oleh netizen usai anak harimaunya yang diberi nama Cenora mati. Ia bahkan dituduh sebagai pembunuh, mengingat ada lebih dari lima harimau yang dipelihara olehnya mati.

Alshad pun baru-baru ini melontarkan keberatannya usai dituding sebagai pembunuh hewan peliharaannya sendiri. Bahkan ia menyebut jika ujaran miring yang dilayangkan netizen semakin kelewatan, bahkan sudah mengarah pada fitnah.

"Sebagian dari kritik yang disampaikan kepada saya tersebut menurut saya sudah bukan lagi merupakan bentuk kritik, melainkan telah menjadi tuduhan atau fitnah yang sangat kejam dan merugikan nama baik saya," tulis Alshad Ahmad, dikutip dari Insta Story, Sabtu (29/7/2023).

Lewat unggahannya, sepupu Raffi Ahmad ini mengaku sangat sakit hati lantaran dituduh sebagai pembunuh Cenora.

"Antara lain mengenai adanya sejumlah pernyataan atau komentar yang secara terang-terangan telah menuduh atau memfitnah saya sebagai "PEMBUNUH" Cenora. Merupakan hal yang sangat menyakitkan bagi saya apabila dituduh atau difitnah sebagai "PEMBUNUH" Cenora," lanjut Alshad.

Alshad sendiri mengaku masih sangat terpukul atas kematian Cenora beberapa hari lalu. Terlebih, ia juga sempat menyaksikan secara langsung proses kelahiran Cenora hingga akhirnya mati.

Kekasih Tiara Andini tersebut bahkan menyebut jika kematian Cenora benar-benar di luar kehendaknya. Terlebih, kematian harimau bukan baru terjadi kali ini, melainkan Alshad menyebut sudah pernah ada di kebun binatang maupun penangkaran dalam hingga luar negeri.

Tak bisa lagi menerima fitnahan netizen, adik ipar dari Tarra Budiman ini meminta netizen untuk berhenti menyampaikan tudingan miring terhadapnya.

"Saya meminta kepada siapa saja yang telah menyampaikan tuduhan atau fitnah seperti yang saya sebutkan di atas, agar dalam waktu secepatnya segera menghentikan dan menghapus tuduhan/komentar tersebut, seta tidak lagi melakukan hal yang sama di kemudian hari, semata-mata untuk tidak menyebabkan berkembangnya polemik yang tidak produktif," paparnya.