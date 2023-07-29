Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kualitas Bernyanyinya Dibandingkan dengan Putri Ariani, Cakra Khan Mengaku Heran

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |13:30 WIB
Kualitas Bernyanyinya Dibandingkan dengan Putri Ariani, Cakra Khan Mengaku Heran
Cakra Khan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Cakra Khan belakangan menjadi sorotan, usai dirinya tampil dan lolos di ajang America's Got Talent 2023. Akan tetapi, pelantun Kekasih Bayangan ini mengaku bingung lantaran ada banyak netizen yang membandingkan kualitas suaranya dengan Putri Ariani saat tampil di ajang tersebut.

"Sebenarnya, aneh juga ya. Kami kan sama-sama dari Indonesia, tapi yang bikin kesimpulan itu kadang netizennya," kata penyanyi 31 tahun tersebut belum lama ini.

Cakra sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak sempat bertemu dengan Putri selama ia mengikuti ajang tersebut. Namun yang pasti, ia dan Putri sama-sama berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia dikancah internasional.

"Gue sendiri pas tau ada Putri, produsernya bilang ada yang dari Indonesia satu lagi. Tapi kita nggak ketemu," jelasnya.

Cakra Khan

"Jadi, kalau gue sih nggak bisa kontrol netizen. Terpenting saya sama Putri bawa nama harum Indonesia," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, baik Cakra Khan maupun Putri Ariani, sama-sama berhasil lolos dari tahap audisi ajang America's Got Talent 2023. Keduanya bahkan sama-sama mendapatkan pujian dari para juri yakni Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara, dan Howie Mandel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/33/3031700/cakra_khan_tak_ada_second_chance_untuk_peselingkuh-VYAr_large.jpg
Cakra Khan: Tak Ada Second Chance untuk Peselingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/205/3026895/album-divine-bentuk-ekspresi-diri-cakra-khan-dalam-bermusik-HBtmFkY5cW.jpg
Album DIVINE, Bentuk Ekspresi Diri Cakra Khan dalam Bermusik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/33/3003551/cakra-khan-bagikan-pengalaman-dengan-bea-cukai-jaket-rp6-juta-jadi-rp21-juta-KaRIm0ad4V.jpg
Cakra Khan Bagikan Pengalaman dengan Bea Cukai, Jaket Rp6 Juta Jadi Rp21 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/205/2987677/ade-govinda-dan-cakra-khan-kolaborasi-di-single-kamu-adalah-y5qLsb9YfW.jpg
Ade Govinda dan Cakra Khan Kolaborasi di Single Kamu Adalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/205/2970393/alasan-cakra-khan-berulang-kali-jalani-rekaman-lagu-rindu-tak-bersuara-zuN05H5t1t.jpg
Alasan Cakra Khan Berulang Kali Jalani Rekaman Lagu Rindu Tak Bersuara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/33/2969406/cakra-khan-akan-gandeng-rossa-hingga-judika-dalam-konsernya-di-malaysia-XQty0VhPaT.jpg
Cakra Khan akan Gandeng Rossa hingga Judika dalam Konsernya di Malaysia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement