Kualitas Bernyanyinya Dibandingkan dengan Putri Ariani, Cakra Khan Mengaku Heran

JAKARTA - Penyanyi Cakra Khan belakangan menjadi sorotan, usai dirinya tampil dan lolos di ajang America's Got Talent 2023. Akan tetapi, pelantun Kekasih Bayangan ini mengaku bingung lantaran ada banyak netizen yang membandingkan kualitas suaranya dengan Putri Ariani saat tampil di ajang tersebut.

"Sebenarnya, aneh juga ya. Kami kan sama-sama dari Indonesia, tapi yang bikin kesimpulan itu kadang netizennya," kata penyanyi 31 tahun tersebut belum lama ini.

Cakra sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak sempat bertemu dengan Putri selama ia mengikuti ajang tersebut. Namun yang pasti, ia dan Putri sama-sama berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia dikancah internasional.

"Gue sendiri pas tau ada Putri, produsernya bilang ada yang dari Indonesia satu lagi. Tapi kita nggak ketemu," jelasnya.

"Jadi, kalau gue sih nggak bisa kontrol netizen. Terpenting saya sama Putri bawa nama harum Indonesia," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, baik Cakra Khan maupun Putri Ariani, sama-sama berhasil lolos dari tahap audisi ajang America's Got Talent 2023. Keduanya bahkan sama-sama mendapatkan pujian dari para juri yakni Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara, dan Howie Mandel.