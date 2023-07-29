Foto Rayyanza Dicatut untuk Promosi Ikan Shisamo, Tim Rans: Belum Ada Kerjasama

JAKARTA - Rayyanza Malik Ahmad menjadi idola masyarakat Indonesia lantara kelucuan dan kepintarannya. Hal itu membuat apa saja yang dikenakan dan dikonsumsi oleh bayi yang akrab disapa Cipung tersebut mendadak laris manis di pasaran.

Salah satunya ialah ikan Shisamo yang mendadak viral usai dikonsumsi oleh putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tersebut. Bahkan, harga ikan Shisamo pun mendadak melonjak naik, hingga kerap habis tak bersisa di supermarket.

Keviralan ikan Shisamo yang dikonsumsi Cipung, membuat penjual ikan tersebut sampai menggunakan foto adik kandung Rafathar Malik Ahmad sebagai bahan promosi. Hal tersebut bahkan diketahui dari unggahan akun TikTok @trgnxn.id.

Dalam sebuah video singkat, akun tersebut tampak memperlihatkan poster berisi informasi soal harga ikan shisamo dalam lemari pendingin. Bahkan dalam poster tersebut terlihat potret wajah Cipung yang menggemaskan.

"Brand Ambassador Skincare (Tidak) , Brand Ambassador Ikan (Ya)," tulis keterangan dalam video tersebut, dikutip pada Sabtu (29/7/2023)

Poster itu juga menambahkan keterangan bahwa Cipung menyukai ikan shisamo seperti yang dijual.

"Ikan Shisamo kesukaan Cipung, Only 45.000 per pack," begitulah kalimat yang tertera.

Sepintas tampak tidak ada yang salah pada foto Cipung digunakan sebagai promosi ikan Shisamo. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah ternyata tidak ada izin dari penjual ikan Shisamo terkait pemakaian foto Cipung.

Sontak, poster tersebut langsung mendapat sorotan dari Mohamad Fahmi Salim atau Fahmy Lemonz, salah satu anggota dari tim RANS. Bahkan, ia langsung mempertanyakan detail informasi terkait lokasi penjualan ikan shisamo yang memakai foto Cipung.