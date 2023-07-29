Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Foto Rayyanza Dicatut untuk Promosi Ikan Shisamo, Tim Rans: Belum Ada Kerjasama

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |12:30 WIB
Foto Rayyanza Dicatut untuk Promosi Ikan Shisamo, Tim Rans: Belum Ada Kerjasama
Rayyanza Malik Ahmad (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rayyanza Malik Ahmad menjadi idola masyarakat Indonesia lantara kelucuan dan kepintarannya. Hal itu membuat apa saja yang dikenakan dan dikonsumsi oleh bayi yang akrab disapa Cipung tersebut mendadak laris manis di pasaran.

Salah satunya ialah ikan Shisamo yang mendadak viral usai dikonsumsi oleh putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tersebut. Bahkan, harga ikan Shisamo pun mendadak melonjak naik, hingga kerap habis tak bersisa di supermarket.

Keviralan ikan Shisamo yang dikonsumsi Cipung, membuat penjual ikan tersebut sampai menggunakan foto adik kandung Rafathar Malik Ahmad sebagai bahan promosi. Hal tersebut bahkan diketahui dari unggahan akun TikTok @trgnxn.id.

Dalam sebuah video singkat, akun tersebut tampak memperlihatkan poster berisi informasi soal harga ikan shisamo dalam lemari pendingin. Bahkan dalam poster tersebut terlihat potret wajah Cipung yang menggemaskan.

Rayyanza

"Brand Ambassador Skincare (Tidak) , Brand Ambassador Ikan (Ya)," tulis keterangan dalam video tersebut, dikutip pada Sabtu (29/7/2023)

Poster itu juga menambahkan keterangan bahwa Cipung menyukai ikan shisamo seperti yang dijual.

"Ikan Shisamo kesukaan Cipung, Only 45.000 per pack," begitulah kalimat yang tertera.

Sepintas tampak tidak ada yang salah pada foto Cipung digunakan sebagai promosi ikan Shisamo. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah ternyata tidak ada izin dari penjual ikan Shisamo terkait pemakaian foto Cipung.

Sontak, poster tersebut langsung mendapat sorotan dari Mohamad Fahmi Salim atau Fahmy Lemonz, salah satu anggota dari tim RANS. Bahkan, ia langsung mempertanyakan detail informasi terkait lokasi penjualan ikan shisamo yang memakai foto Cipung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180184/raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-S8DV_large.jpg
Raffi Ahmad Bawa Fahmi Bo ke Rumah Sakit, Tanggung Semua Biaya Perawatan hingga Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement