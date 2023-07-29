Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Saipul Jamil Berani Sumpah Alquran untuk Bantah Tudingan Selingkuh Sesama Jenis

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |11:30 WIB
JAKARTA - Pedangdut Saipul Jamil tak mau tinggal diam usai diserang oleh Dewi Perssik. Pasalnya, wanita 37 tahun itu sempat menyebut bahwa dirinya pernah memergoki mantan suaminya selingkuh dengan pria lain, alias sesama jenis.

Tak terima dituding selingkuh dengan sesama jenis, Saipul Jamil pun meminta awak media dan netizen untuk mencari informasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tempatnya melayangkan permohonan cerai pada 2008 silam. Pasalnya, saat mereka berpisah, tak ada sama sekali pernyataan dari Depe soal penyimpangan seksual.

"Sekarang saya tanya di pengadilan agama ada nggak keterangannya? Dia kan bercerita kan katanya memergoki makanya saya bingung nih saya menghadapi manusia model kayak gini nih harus punya trik juga gitu loh," ujar Saipul Jamil, di Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juli 2023.

Walaupun Dewi Perssik tidak terang-terangan menyebut nama Saipul Jamil, netizen langsung menangkap sinyal bahwa itu adalah sang pedangdut. Akan tetapi, pria yang baru mengganti namanya dengan King Saipul Jamil itu tegas mengatakan bahwa apa yang disebutkan oleh Depe tidak benar adanya.

Saipul Jamil

"Jadi dia seolah-olah menceritakan bahwa itu adalah saya tapi saya jelaskan di sini itu bukan saya, saya tidak tahu dia sedang cerita ke siapa tentang siapa. Tapi kan netizen menangkap itu adalah saya," bebernya.

