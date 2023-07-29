Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Michelle Ashley Rutin Konsultasi ke Psikolog Usai Dilecehkan Ayah Tiri Selama 2 Tahun

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |10:30 WIB
Michelle Ashley Rutin Konsultasi ke Psikolog Usai Dilecehkan Ayah Tiri Selama 2 Tahun
Michelle Ashley (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Putri dari penyanyi Pinkan Mambo, Michelle Ashley, mengaku sering melakukan konsultasi ke psikolog. Hal tersebut sengaja dilakukan olehnya guna memulihkan trauma usai dilecehkan oleh ayah tirinya sendiri, ketika usianya masih 12 tahun.

Kepada awak media, Michelle mengatakan bahwa psikolog yang memeriksanya menyebut bahwa dirinya mengalami gangguan psikis hingga trauma berat. Bahkan, ia juga harus menjalani bimbingan dan konseling dari psikolog, guna mengatasi hal tersebut.

"Sempat beberapa kali ke psikolog, tapi mungkin traumanya masih ada dan belum sembuh," ungkap Michelle Ashley saat ditemui di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juli 2023.

Terkait gangguan psikologis, Michelle tentunya mengalami hal tersebut lantaran dirinya dilecehkan saat masih berusia 12 tahun. Nahasnya, kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih dua tahun lamanya.

Pinkan Mambo dan Michelle Ashley

Saat ini, gadis 17 tahun ini mengatakan bahwa dirinya kini masih fokus untuk membenahi dirinya usai menjadi korban pelecehan seksual. Ia pun bertekad untuk perlahan-lahan bisa keluar dari masa kelam yang dilaluinya.

Belum lagi, ia merasa bahwa sang ibunda selalu saja memojokkannya terkait masalah tersebut. Padahal, ia dan Pinkan sama-sama menjadi korban dari kelakuan pria tersebut.

"Belum ada lagi, sekarang lagi fokus ke hidup aku aja, karena aku selama ini pendam-pendam kekesalan aku," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163849/pinkan_mambo-ZGfR_large.jpg
Pinkan Mambo Jualan Pisang Goreng Rp200.000, Suami: Buset, Keras Amat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159597/pinkan_mambo-alSL_large.jpg
Codeblu Review Donat Pinkan Mambo, Tampilan Penuh Minyak Bikin Syok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156075/pinkan_mambo-wRtH_large.jpg
Biodata Pinkan Mambo, Musisi yang Banting Setir Jualan Donat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/33/3072851/pinkan_mambo-tIZD_large.jpg
Pisah dari Arya Khan, Pinkan Mambo Ingin Fokus Cari Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/33/3071863/pinkan_mambo-jmuU_large.jpg
Bongkar Kelakuan Arya Khan, Pinkan Mambo : Rasanya Sakit Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/33/3071845/pinkan_mambo-dh52_large.jpg
Pinkan Mambo Tegaskan Telah Cerai dari Arya Khan sang Pedagang Singkong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement