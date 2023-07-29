Michelle Ashley Rutin Konsultasi ke Psikolog Usai Dilecehkan Ayah Tiri Selama 2 Tahun

JAKARTA - Putri dari penyanyi Pinkan Mambo, Michelle Ashley, mengaku sering melakukan konsultasi ke psikolog. Hal tersebut sengaja dilakukan olehnya guna memulihkan trauma usai dilecehkan oleh ayah tirinya sendiri, ketika usianya masih 12 tahun.

Kepada awak media, Michelle mengatakan bahwa psikolog yang memeriksanya menyebut bahwa dirinya mengalami gangguan psikis hingga trauma berat. Bahkan, ia juga harus menjalani bimbingan dan konseling dari psikolog, guna mengatasi hal tersebut.

"Sempat beberapa kali ke psikolog, tapi mungkin traumanya masih ada dan belum sembuh," ungkap Michelle Ashley saat ditemui di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juli 2023.

Terkait gangguan psikologis, Michelle tentunya mengalami hal tersebut lantaran dirinya dilecehkan saat masih berusia 12 tahun. Nahasnya, kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih dua tahun lamanya.

Saat ini, gadis 17 tahun ini mengatakan bahwa dirinya kini masih fokus untuk membenahi dirinya usai menjadi korban pelecehan seksual. Ia pun bertekad untuk perlahan-lahan bisa keluar dari masa kelam yang dilaluinya.

Belum lagi, ia merasa bahwa sang ibunda selalu saja memojokkannya terkait masalah tersebut. Padahal, ia dan Pinkan sama-sama menjadi korban dari kelakuan pria tersebut.

"Belum ada lagi, sekarang lagi fokus ke hidup aku aja, karena aku selama ini pendam-pendam kekesalan aku," tuturnya.