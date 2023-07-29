Ian Kasela Dilarang Bawakan Lagu Cinderella hingga Masalahnya dengan Sang Pencipta Lagu Selesai

JAKARTA - Pencipta lagu Cinderella yang dipopulerkan oleh grup band Radja, Rival Achmad Labbaika aslia Ipay, memberikan ultimatum pada Ian Kasela. Ia meminta agar sang vokalis tidak membawakan lagu tersebut hingga masalah soal royalti lagu Cinderella dianggap selesai.

Dilarangnya Ian Kasela membawakan lagu tersebut, diungkapkan langsung oleh kuasa hukum dari Ipay. Dalam keterangannya, kuasa hukum Ipay berharap agar Ian bisa mengerti soal masalah yang tengah dihadapinya.

"Seperti diharapkan oleh Ipay, sementara Persoalan ini masih berjalan belum ada solusi, jangan dulu pihak-pihak manapun yang menggunakan lagu Cinderella," ujar Minola Sebayang kepada awak media saat ditemui di kantornya, Jumat, 28 Juli 2023.

"Karena itu kan berimbas pada royalti atau hak ekonomi. Hak cipta itu kan ada hak ekonomi dan hak moralnya," sambungnya.

Sementara itu, Minola sendiri menyebut jika pihaknya sudah melayangkan somasi pada pria 46 tahun itu sejak 25 Juli 2023 lalu. Meski sudah saling berkomunikasi, hingga kini belum ada solusi yang dianggap tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

"Sudah dipastikan Ian sudah terima somasi ini, karena beberapa hari lalu setelah menerima surat ini Ian sudah menghubungi kami ya," beber Minola.

"Konfirmasi sudah mendapat surat ini dan ingin membahas bagaimana solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah penggunaan lagu 'Cinderella' atau penulisan lagu 'Cinderella' bertuliskan atas nama Ian dan Ipay," sambungnya.

Kendati belum menemui titik terang, Minola memastikan bahwa Ipay dan Ian akan bertemu dalam waktu dekat. Pertemuan mereka diketahui akan membahas soal permasalahan lagu Cinderella dan mencari solusi.