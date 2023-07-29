Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Klaim Jadi Korban KDRT Dewi Perssik, Saipul Jamil: Cek Aja di Pengadilan Agama

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |08:40 WIB
Klaim Jadi Korban KDRT Dewi Perssik, Saipul Jamil: Cek Aja di Pengadilan Agama
Saipul Jamil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Saipul Jamil dan Dewi Perssik hingga kini masih sibuk saling serang di media sosial. Keduanya bahkan tak segan saling membongkar aib keduanya, hingga angkat bicara soal rumah tangga mereka yang telah berakhir 15 tahun silam.

Baru-baru ini, pria yang akrab disapa Bang Ipul ini bahkan mengatakan bahwa dirinya merupakan korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bahkan peristiwa KDRT tersebut terjadi saat dirinya masih berstatus sebagai suami Dewi Perssik.

"Saya selama berumah tangga sama dia, saya selalu di KDRT terus setiap hari selama 3 tahun. Ibu tiri kejam, kalau mukulin anaknya bagaimana? Seperti itulah yang saya alami, disaksikan kakak saya, disaksikan kakaknya dia," ujar Saipul Jamil saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juli 2023.

Pria 42 tahun ini mengatakan bahwa dirinya sebenarnya enggan membongkar aib rumah tangganya dengan Depe. Namun, ia juga mengaku tak kuat jika terus diserang dan dituduh melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya.

Saipul Jamil

"Selama ini saya diam karena saya menjaga nama baik dia. Tapi karena dia menuduh saya melakukan KDRT, akhirnya saya speak up," lanjutnya.

Dalam pengakuannya, pelantun Takdir Cinta ini juga menyebut bahwa sang mantan tak bisa mengendalikan emosinya yang meledak-ledak. Hal itulah yang membuat KDRT terjadi.

"Muka saya ditendang, ada saksinya. Kalau saya salah dia gak pakai mulut, pakai tangan, pakai kaki yang ada disitu dilempar ke muka saya," terangnya.

"Selama ini saya tutup, ngomong KDRT sih jadinya saya bongkar di sini. Insya Allah omongan saya bisa dipertanggung jawabkan," timpalnya.

Halaman:
1 2
