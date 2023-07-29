Arsy Hermansyah Jatuh dari Mokey Bar, Ibu Denny Caknan Masuk RS Gegara Scroll TikTok

JAKARTA - Arsy Hermansyah datang dengan kabar kurang menyenangkan. Pasalnya, tulang bagian belakangnya terasa nyeri hingga disebut 'krek' oleh dokter radiologi yang melakukan CT Scan usai dirinya jatuh dari permainan bernama monkey bar.

Adik sambung dari Aurel Hermansyah ini bahkan sempat mengatakan bahwa dirinya jatuh lantaran alat permainan tersebut licin. Sehingga membuat tangannya terlepas dari besi pegangan.

"Arsy lagi main monkey bar. Nah terus Arsy kan udah bisa yang satu, Arsy mau coba (bar) yang kedua, udah yang kedua tangan kirinya gak kuat. Terus mau yang ketiga langsung tangan kirinya jatuh," papar Arsy dalam video di YouTube The Hermansyah A6.

Nahasnya, usai terjatuh, bocah 8 tahun ini mengaku sempat mengalami sesak napas. Hal itu jelas membuat keluarganya panik, hingga membawanya ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Licin banget itu, (tangan) Arsy keringetan sampai kapalan. Terus Arsy jatuh gak bisa napas sesak," beber Arsy.

"Pas jatuh dari ketinggian dua meter aku bawa ke dokter langganan dia. Habis X-ray kita pulang, katanya aman. Tapi belum bisa ketahuan karena belum 1x24 jam, dia hanya ngilu," terang Ashanty.

Istri Anang Hermansyah ini melanjutkan, "Setelah sampai rumah di telepon, kalau hasil X-ray nya udah keluar dan dokter radiologinya udah bacain, ada krek di tulang belakangnya dia. Jadi Arsy harus di CT scan karena takutnya kenapa-kenapa. Karena sakitnya tambah dia mulai nyeri dan badannya mulai anget dan di CT scan dan MRI,".

Sementara itu, Denny Caknan baru-baru ini mengumumkan bahwa ibundanya masuk rumah sakit. Bahkan, ia menyebut jika sang ibu mengalami masalah pada jantungnya.

Kondisi tersebut diduga terjadi lantaran ibundanya kerap bermain sosial media, usai Denny Caknan memutuskan untuk menikah dengan Bella Bonita. Mengingat, ada banyak tudingan yang dilayangkan oleh netizen pada perempuan 25 tahun itu, mulai dari hamil duluan, operasi plastik hingga menjadi simpanan seorang pria beristri.