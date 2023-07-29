Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Artis Cantik Berdarah Belanda, Pesonanya Aduhai!

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |06:30 WIB
7 Artis Cantik Berdarah Belanda, Pesonanya Aduhai!
Asmirandah. (Foto: Instagram/@asmirandah89)
A
A
A

JAKARTA - Selain memiliki bakat, seorang artis harus memiliki penampilan menarik. Tak jarang, artis berdarah campuran, laris manis berkiprah di industri hiburan.

Seperti deretan artis ini yang memiliki darah Belanda. Pesona dan kecantikan mereka seakan mampu menghipnotis siapapun yang melihatnya.

Berikut ini Okezone ulas 7 artis berdarah Belanda, dilansir dari berbagai sumber.

1. Suzzanna


Lekat dengan citra horor, namun kecantikan Suzzanna tetap tidak mungkin terelakkan. Pemilik nama lengkap Suzzanna Martha Frederika Van Osch ini mewarisi darah Belanda.

Suzzanna merupakan anak dari Johanna Van Osch dan Willem Van Osch. Keluarga Suzanna, yang berdarah Belanda. Memulai kariernya di era 1950-an, ia sudah banyak membintangi berbagai judul film yang didominasi genre horor.

2. Nafa Urbach


Melihat wajahnya saja sudah dipastikan Nafa Urbach memiliki darah campuran. Ayahnya, Ronald Urbach adalah keturunan Belanda-Jerman-Yahudi Jawa, sementara sang ibu yang bernama Neneng adalah asli Magelang.

Nafa sendiri pernah mengalami perundungan saat duduk di bangku SD lantaran mewarisi darah Belanda. Ia diejek dengan sebutan 'bule kesasar' atau 'penjajah'.

