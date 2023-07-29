Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Karya Penulis Komik Misaeng

SEOUL - Ji Chang Wook berpotensi adu akting dengan aktor Extreme Job, Ryu Seung Ryong dalam drama Pine. Kabar tersebut pertama kali dipublikasikan JTBC Entertainment News, pada 28 Juli 2023.

Spring Company, agensi Ji Chang Wook, membenarkan jika sang aktor mendapat tawaran membintangi drama tersebut. "Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut," ujar agensi itu dikutip dari Soompi, Sabtu (29/7/2023).

BACA JUGA: Ji Chang Wook Disebut Cinlok dengan Shin Hye Sun

Pernyataan senada juga diungkapkan agensi Ryu Seung Ryong, Prain TPC. Agensi tersebut mengatakan, Pine merupakan salah satu proyek yang tengah dipertimbangkan oleh sang aktor.

Drama tersebut diadaptasi dari webtoon berjudul serupa karya Yoon Tae Ho yang populer lewat komik Misaeng. Plot drama ini diangkat dari kisah nyata tentang penemuan kapal angkut di Sinan, Provinsi Jeollanam, Korea Selatan, pada 1975.

Kapal tersebut ternyata berisi 200 ton artefak, termasuk uang senilai RMB7 juta dan 22.000 keramik peninggalan Dinasti Song dan Yuan.

Jika Ji Chang Wook dan Ryu Seung Ryong menerima tawaran membintangi drama tersebut, maka mereka akan berperan sebagai Hee Dong dan Gwan Seok, paman dan keponakan yang berburu harta karun di bawah air Sinan.