Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Karya Penulis Komik Misaeng

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |00:30 WIB
Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Karya Penulis Komik <i>Misaeng</i>
Ji Chang Wook digaet bintangi drama Pine. (Foto: SBS)
A
A
A

SEOUL - Ji Chang Wook berpotensi adu akting dengan aktor Extreme Job, Ryu Seung Ryong dalam drama Pine. Kabar tersebut pertama kali dipublikasikan JTBC Entertainment News, pada 28 Juli 2023. 

Spring Company, agensi Ji Chang Wook, membenarkan jika sang aktor mendapat tawaran membintangi drama tersebut. "Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut," ujar agensi itu dikutip dari Soompi, Sabtu (29/7/2023). 

Pernyataan senada juga diungkapkan agensi Ryu Seung Ryong, Prain TPC. Agensi tersebut mengatakan, Pine merupakan salah satu proyek yang tengah dipertimbangkan oleh sang aktor. 

Drama tersebut diadaptasi dari webtoon berjudul serupa karya Yoon Tae Ho yang populer lewat komik Misaeng. Plot drama ini diangkat dari kisah nyata tentang penemuan kapal angkut di Sinan, Provinsi Jeollanam, Korea Selatan, pada 1975.

Ji Chang Wook. (Foto: 1st Look) 

Kapal tersebut ternyata berisi 200 ton artefak, termasuk uang senilai RMB7 juta dan 22.000 keramik peninggalan Dinasti Song dan Yuan. 

Jika Ji Chang Wook dan Ryu Seung Ryong menerima tawaran membintangi drama tersebut, maka mereka akan berperan sebagai Hee Dong dan Gwan Seok, paman dan keponakan yang berburu harta karun di bawah air Sinan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/206/3183314/ji_chang_wook-RYnJ_large.jpg
Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Korea-Jepang Merry Berry Love
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175781/guli_nazha-S6E5_large.jpg
Siapa Guli Nazha, Satu-satunya Perempuan yang Difollow Ji Chang Wook di Instagram?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/33/3007539/ji-chang-wook-asyik-beli-sate-di-jakarta-begini-reaksi-kocak-netizen-nE5QKZosRY.jpg
Ji Chang Wook Asyik Beli Sate di Jakarta, Begini Reaksi Kocak Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/206/2952409/jadwal-padat-ji-chang-wook-tolak-bintangi-la-mante-K9lOH1ZSKW.jpg
Jadwal Padat, Ji Chang Wook Tolak Bintangi La Mante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/206/2920182/ji-chang-wook-digaet-bintangi-drama-kriminal-bulk-7E8LlHNGUD.jpg
Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Kriminal Bulk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/33/2837305/ji-chang-wook-disebut-cinlok-dengan-shin-hye-sun-DqHwZmw7Il.jpg
Ji Chang Wook Disebut Cinlok dengan Shin Hye Sun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement