MUSIK

Senyum Semringah Jaz Hayat Lagu Bersamamu Tembus 1 Juta Stream

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |01:02 WIB
Senyum Semringah Jaz Hayat Lagu Bersamamu Tembus 1 Juta Stream
Jaz Hayat (Foto: IG Jaz Hayat)
A
A
A

JAKARTA - Jaz Hayat merasakan berkah luar biasa. Kali ini, ia mendapatkan pencapaian fantastis ketika lagu terbarunya berjudul Bersamamu tembus 1 juta stream di platform musik digital.

Angka ini membawa Jaz kembali meraih perhatian pecinta musik Tanah Air. Sony Music Entertainment Indonesia, label yang menaungi Jaz pun memberikan apresiasi.

 Jaz Hayat

"Bersama-sama merayakan pencapaian lagu baru @jaz_hayat yang udah sentuh angka 1 juta! 💛 Bersamamu emang nggak pernah salah," ucap Sony Music di akun Instagram miliknya.

Senyum bahagia dan rasa syukur dirasakan Jaz. Terlihat dalam gambar terbarunya, ia tersenyum lebar merayakan pencapaian ini. Emoticon hati berwarna kuning juga menghiasi kolom komentar Instagram miliknya.

"Baru intro udah fall in love sama lagunya 💗, bakal on repeat sih ini 💗," ujar seorang netizen.

"Selamat ka Jaz!!!!💛✨," sambung netizen lainnya.

Jaz langsung jatuh cinta pertama kali saat mendengar demonya yang diberikan oleh A&R Sony Music Entertainment Indonesia, Keke Kananta.

"Dapat demo Bersamamu ini dari tim A&R tahun lalu, bersamaan dengan Move on Tutorial. Saat mendengar musiknya, aku langsung jatuh cinta karena ada nuansa kasmaran di sini seperti lagu-laguku di Sinergi,” jelas Jaz Hayat.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
