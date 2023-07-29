Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Digelar 2 Hari, Berikut Line Up Festival Musik Waktu Indonesia Berdansa

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |16:30 WIB
Digelar 2 Hari, Berikut Line Up Festival Musik <i>Waktu Indonesia Berdansa</i>
Waktu Indonesia Berdansa (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Festival Musik Waktu Indonesia Berdansa (WIB) digelar selama dua hari mulai 29-30 Juli 2023. Berlangsung di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat, acara ini akan menampilkan sederet musisi lokal kenamaan.

Pihak penyelenggara pun sudah mengumumkan line up musisi yang akan tampil hari pertama festival WIB. Bahkan, para musisi hits Tanah Air tersebut akan tampil di dua panggung megah yang telah disiapkan, yakni Stage Pesta dan Stage Dansa.

"Ini kan yang paling ditunggu? Yukkk disimak lagi, jangan sampai ketinggalan performance artis kesayangan kalian ya!," tulis pihak penyelenggara dikutip dari akun @waktuindonesiaberdansa, Sabtu (29/7/2023).

Dalam unggahannya, panitia juga turut memberikan peringatan terkait peraturan yang wajib dipenuhi penonton yang sudah membeli tiket konser WIB.

Waktu Indonesia Berdansa

"Plus, no re-entry ya! Kalau udah masuk, boleh keluar, tapi kalau udah keluar dari venue nggak boleh balik lagi ya kayak mantan," lanjutnya.

Berikut line up lengkap konser Waktu Indonesia Berdansa yang akan digelar hari ini, Sabtu, (29/7/2023):

1. Stage Pesta

- Rahara (14.00 WIB)

- Dikta Wicaksono (15.15 WIB)

- Pamungkas (16.45 WIB)

- Souljah (18.40 WIB)

- Rizky Febian (19.55 WIB)

