Aziz Hendra dan Rinni Wulandari Bakal Gemparkan Music Zone di Anjungan Sarinah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |17:37 WIB
Aziz Hendra dan Rinni Wulandari Bakal Gemparkan Music Zone di Anjungan Sarinah
Music Zone - Okezone Radio (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Radio hits anak muda, Okezone Radio, kembali menggelar event Music Zone pada hari ini, Jumat (28/7/20230. Acara ini sendiri akan berlangsung di Anjungan Sarinah mulai pukul 17.00 WIB.

Dipandu oleh Laras Tahira dari program Good Afternoon Zone, Music Zone sendiri digelar setiap minggunya, pada hari Jumat. Bahkan di minggu ini, Music Zone akan menghadirkan dua musisi Tanah Air yang namanya tentu dikenal luas oleh masyarakat.

Ya, akan ada penampilan keren dari Aziz Hedra. Pria kelahiran 20 Juni 2000 yang baru saja merilis single debutnya Somebody's Pleasure akan menghibur para Zoners di Music Zone.

Somebody's Pleasure sendiri mengisahkan seseorang yang sedang berada di titik terendahnya.

"Kita terkadang berada di masa sedang mengalami banyak masalah dalam setiap aspek kehidupan dan nggak ada satupun masalah yang selesai. Semuanya seperti datang bersamaan di satu waktu. Tapi, perlu diingat, kalau kita nggak sendirian dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Ada teman atau keluarga yang selalu siap untuk mendukung dan membantu kita," ungkap pria 23 tahun ini.

Music Zone - Okezone Radio

"Selain itu, setiap orang pasti punya masalah, jadi jangan merasa bahwa hidup kita yang paling berat. Meski masalahnya berbeda, tapi beratnya sama di setiap orang. Intinya, jangan terlalu larut dalam masalah, tapi fokus pada solusi atau jalan keluar. Kita pasti bisa melewati itu semua,” lanjut penyuka genre pop dan RnB ini.

Selain Aziz Hedra, Zoners juga akan ditemani oleh Rinni Wulandari. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol ini tentunya akan siap menghibur para Zoners di Music Zone. Apalagi, istr dari Jevin Julian ini baru saja merilis single baru berjudul Switch.

Menariknya, lagu Switch dikerjakan oleh ibu dua anak ini saat masa-masa kehamilannya. Ia mengatakan bahwa kala itu dirinya sempat mengalami insomnia dan merasa tidak produktif jika hanya berdiam diri sampai malam.

Hal itu, membuat Rinni mengajak suaminya untuk memanfaatkan insomnianya dan berkarya dengan membuat lagu baru. Lagu terbaru ini pun memiliki pesan yang baik kepada semua anak muda untuk dapat menikmati masa-masa mereka. Masa-masa dimana mereka belum memiliki tanggungan apapun dan merasa bebas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
