Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Minggu Seru Bersama Kiko di Episode I Wont Let You Down

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |10:24 WIB
Minggu Seru Bersama Kiko di Episode I Wont Let You Down
Minggu Seru bersama Kiko (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Menemani Minggu pagi yang seru bersama keluarga, menonton serial animasi Kiko yang tayang di RCTI yang hadir dengan membawa yg keseruan untuk dinikmati bersama di rumah. Kiko pekan ini akan membawa tema I Won’t Let You Down yang layak untuk dinantikan.

Poli dan Patino sedang menunggu paket roda yang baru datang, tetapi paket yang sampai bukan roda skateboard yang mereka inginkan. Poli cemas merasa penasaran, setelah membuka paket tersebut ternyata berisi flashdisk. Poli mengajak Patino mencari Kiko untuk memberi tahu apa yang baru saja mereka lihat, dan ternyata orang yang dicurigai Poli dan Patino ternyata bukan Kiko.

Minggu Seru Bersama Kiko di Episode I Wont Let You Down

Kiko mengetahui ciri-ciri digambar tersebut. Disisi lain Kiko, Poli dan Patino melihat SIKU dibawa oleh orang tidak dikenal. Apa yang akan dilakukan Kiko? dan apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode Kiko Minggu Seru, I Won’t Let You Down 30 Juli 2023, Jam 08.00 WIB di RCTI.

Kiko juga tayang setiap hari sabtu jam 08.15 WIB & hari minggu jam 09.15 WIB di MNCTV

Kiko produk animasi dari MNC Animation, bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/598/3068405/kiko_in_the_deep_sea-zjLu_large.jpg
Film Kiko In The Deep Sea Tayang di 65 bioskop Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/598/3065976/animasi_kiko-ybs3_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Path To Peace, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/598/3062793/serial_animasi_kiko-KeSZ_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode One Mile at A Time, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060134/pengunjung_cilik_imkids_2024_menari_dan_nyanyi_bareng_kiko_dan_lola-wsh1_large.jpg
Pengunjung Cilik IMKIDS 2024 Menari dan Nyanyi Bareng Kiko dan Lola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/598/3059952/animasi_kiko_episode_click_buy_smile-pRys_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Click, Buy, Smile! Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/598/3047263/kiko_in_the_deep_sea-pU5w_large.jpg
MNCTV Kembali Tayangkan Petulangan Seru KIKO in the Deep Sea
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement