Minggu Seru Bersama Kiko di Episode I Wont Let You Down

JAKARTA - Menemani Minggu pagi yang seru bersama keluarga, menonton serial animasi Kiko yang tayang di RCTI yang hadir dengan membawa yg keseruan untuk dinikmati bersama di rumah. Kiko pekan ini akan membawa tema I Won’t Let You Down yang layak untuk dinantikan.

Poli dan Patino sedang menunggu paket roda yang baru datang, tetapi paket yang sampai bukan roda skateboard yang mereka inginkan. Poli cemas merasa penasaran, setelah membuka paket tersebut ternyata berisi flashdisk. Poli mengajak Patino mencari Kiko untuk memberi tahu apa yang baru saja mereka lihat, dan ternyata orang yang dicurigai Poli dan Patino ternyata bukan Kiko.

Kiko mengetahui ciri-ciri digambar tersebut. Disisi lain Kiko, Poli dan Patino melihat SIKU dibawa oleh orang tidak dikenal. Apa yang akan dilakukan Kiko? dan apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode Kiko Minggu Seru, I Won’t Let You Down 30 Juli 2023, Jam 08.00 WIB di RCTI.

Kiko juga tayang setiap hari sabtu jam 08.15 WIB & hari minggu jam 09.15 WIB di MNCTV

Kiko produk animasi dari MNC Animation, bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.

