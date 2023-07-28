Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Fakta Menarik Titin Sumarni, Artis Lawas Pujaan Bung Karno yang Tersandung Skandal Seks

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |03:00 WIB
7 Fakta Menarik Titin Sumarni, Artis Lawas Pujaan Bung Karno yang Tersandung Skandal Seks
Titin Sumarni. (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Titin Sumarni terkenal di industri perfilman era '50-an. Dianugerahi tahi lalat di sudut atas bibir, membuat dia dijuluki Marilyn Monroe Indonesia.

Kecantikan khas Indonesia Titin seolah mampu memesona siapapun di masa itu. Termasuk pula Presiden Soekarno yang mengidolakannya.

Berikut ini Okezone ulas 7 fakta menarik Titin Sumarni, dilansir dari berbagai sumber.

1. Debut Film di Usia 19 Tahun

Titin Kala itu diperkenalkan Harun Al Rasyid, pegawai Golden Arrow kepada sutradara Rd. Ariffin. Ia kemudian digaet membintangi Seruni laju yang menjadi proyek debutnya di dunia film.

Perlahan tapi pasti, nama Titin mulai diperhitungkan sebagai aktris. Setelahnya, studio film raksasa Persari menggandengnya bermain dalam Pengorbanan yang dirilis pada 1952.

Halaman:
1 2 3
