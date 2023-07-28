Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

19 Tahun Tunangan, Michelle Yeoh dan Jean Todt Akhirnya Resmi Menikah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |10:01 WIB
19 Tahun Tunangan, Michelle Yeoh dan Jean Todt Akhirnya Resmi Menikah
Michelle Yeoh dan Jean Todt resmi menikah (Foto: IG Felipe Massa)
A
A
A

JAKARTA - Michelle Yeoh dan Jean Todt telah menjalin hubungan selama 19 tahun. Selama itu, mereka menjalin hubungan tanpa ikatan suami istri.

Setelah belasan tahun, Michelle Yeoh dan Jean Todt akhirnya masuk dalam pernikahan yang perayaannya dilangsungkan di Jenewa, Swiss, pada 27 Juli 2023.

Kabar baik itu dibagikan oleh Felipe Massa melalui postingan Instagramnya. Ia merupakan kerabat terdekat Michelle Yeoh dan Jean Todt sekaligus pebalap Brasil yang mencetak 11 kemenangan Grand Prix di Formula Satu antara 2002 dan 2017.

19 Tahun Tunangan, Michelle Yeoh dan Jean Todt Akhirnya Resmi Menikah

“Selamat atas pernikahan Jean Todt dan Michelle Yeoh. Sangat mencintai kalian,” tulis Massa dalam bahasa Inggris, di akun Instagramnya, @massafelipe.

Massa tampak membagikan sebuah potret kartu putih yang menguraikan sedikit perjalanan kisah cinta Yeoh dan Todt, serta foto pasangan tersebut di bagian atasnya.

Dalam kartu tersebut tertulis, Yeoh dan Todt pertama kali bertemu di Shanghai pada 4 Juni 2004. Kurang dari dua bulan kemudian, pada 26 Juli 2004, Todt melamar Yeoh, dan dia menjawab "ya".

Setelah 19 tahun kemudian, pasangan itu akhirnya menikah pada 27 Juli 2023, di Swiss dan merayakan momen spesial mereka bersama keluarga dan teman.

Dalam salah satu postingan, Yeoh bahkan turut membawa piala Oscar-nya di momen pernikahan untuk ikut serta memegang piala berwarna emas itu.

