HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Layangkan Somasi, Saipul Jamil Tunggu Iktikad Baik Dewi Perssik

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |08:01 WIB
Saipul Jamil Somasi Dewi Perssik (Foto: Okezone)
JAKARTA - Saipul Jamil melayangkan somasi terhadap Dewi Perssik. Usai tindakan ini, Saipul Jamil berharap agar mantan istrinya mengklarifikasi pernyataan.

Dia juga menyebutkan, semua tujuan melayangkan somasi telah tertera melalui surat somasi.

"Sebelum laporan kami bikin langkah-langkah mungkin memastikan surat somasi atau klarifikasi bahwa saudari Dewi Perssik maksud dan tujuan yang kami sampaikan di dalam surat somasi," ujar Raja Simanjuntak saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2023).

Layangkan Somasi, Saipul Jamil Tunggu Iktikad Baik Dewi Perssik

Setelah melakukan somasi, Raja Simanjuntak mengatakan, Dewi Perssik bakal diberikan waktu selama 3 hari. Untuk mengklarifikasi terkait pernyataan - pernyataan sebelumnya ia umbar melalui media sosialnya.

"Enggak usah lama-lama, hanya menyampaikan spontanitas dengan sadar 3 hari, tentunya jawaban yang diinginkan. Nanti isi daripada surat kami itu somasi dan klarifikasi," jelas Raja Simanjuntak.

Saipul Jamil juga membantah tudingan-tudingan dilayangkan mantan istrinya tersebut. Ia justru membongkar masalah KDRT, menjadi retaknya rumah tangga dengan Dewi Perssik.

Berdasarkan keterangannya, pelantun Jujur ini sebenarnya telah menutup rapat-rapat setelah dirinya resmi bercerai dengan sang pedangdut.

"Saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, pada saat itu terjadi bukan karena itu tetapi pure KDRT yang dilakukan Depe, ini sebenarnya saya nggak mau buka ke publik,"beber Saiful.

"Kenapa saya buka, karena dia menuduh karena saya melakukan KDRT, bukti semua sudah ada. Akhirnya dia mengklarifikasi dan ini bentuk perlawanan saya,"lanjutnya.

Halaman:
1 2
