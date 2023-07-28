Bikin Iri! Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Kini Bawa Eric Nam ke Andara

JAKARTA - Pasangan selebriti, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kembali membuat netizen Indonesia heboh. Pasalnya, orang tua dari Rafathar dan Rayyanza ini kembali membawa salah satu artis Korea Selatan untuk mampir ke kediamannya di kawasan Andara, Depok, Jawa Barat.

Setelah membawa Siwon, Jungwoo, Doyoung, Jae-jung, dan Taeyong, kini giliran penyanyi, pengusaha sekaligus penulis lagu, Eric Nam yang diboyong oleh pasangan ini ke rumahnya. Hal tersebut bahkan sempat dibagikan oleh Raffi dan Gigi di akun Instagramnya.

"Welcome Andara @ericnam All The Best For You Bro. TOP MANTAP IS THE BEST," tulis pasangan ini di akun Instagram mereka @RaffiNagita1717.

Lucunya, Eric Nam tampak hadir ke kediaman Raffi dan Gigi bukan dengan tangan kosong. Pasalnya, penyanyi 34 tahun itu datang dengan membawa album barunya disertai notes dan juga tantangannya.

Hal itu sontak membuat Raffi dan Gigi selaku pemilik rumah merasa bahagia.

"Eric Nam, kamu baru merilis album kan? Judulnya?," tanya Raffi Ahmad pada Eric Nam.

"House on a Hill," jawab Eric Nam dan langsung mengambil serta memberikan album terbarunya pada Nagita dan Raffi.

Melihat kedatangan Eric Nam ke kediaman Raffi dan Gigi, para penggemarnya langsung ramai membanjiri kolom komentar video tersebut. Bahkan tak sedikit yang menyebut bahwa kediaman Raffi dan Nagita merupakan tempat wisata bagi para artis luar negeri.