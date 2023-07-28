Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bikin Iri! Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Kini Bawa Eric Nam ke Andara

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |22:50 WIB
Bikin Iri! Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Kini Bawa Eric Nam ke Andara
Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan Eric Nam (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan selebriti, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kembali membuat netizen Indonesia heboh. Pasalnya, orang tua dari Rafathar dan Rayyanza ini kembali membawa salah satu artis Korea Selatan untuk mampir ke kediamannya di kawasan Andara, Depok, Jawa Barat.

Setelah membawa Siwon, Jungwoo, Doyoung, Jae-jung, dan Taeyong, kini giliran penyanyi, pengusaha sekaligus penulis lagu, Eric Nam yang diboyong oleh pasangan ini ke rumahnya. Hal tersebut bahkan sempat dibagikan oleh Raffi dan Gigi di akun Instagramnya.

"Welcome Andara @ericnam All The Best For You Bro. TOP MANTAP IS THE BEST," tulis pasangan ini di akun Instagram mereka @RaffiNagita1717.

Lucunya, Eric Nam tampak hadir ke kediaman Raffi dan Gigi bukan dengan tangan kosong. Pasalnya, penyanyi 34 tahun itu datang dengan membawa album barunya disertai notes dan juga tantangannya.

Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan Eric Nam

Hal itu sontak membuat Raffi dan Gigi selaku pemilik rumah merasa bahagia.

"Eric Nam, kamu baru merilis album kan? Judulnya?," tanya Raffi Ahmad pada Eric Nam.

"House on a Hill," jawab Eric Nam dan langsung mengambil serta memberikan album terbarunya pada Nagita dan Raffi.

Melihat kedatangan Eric Nam ke kediaman Raffi dan Gigi, para penggemarnya langsung ramai membanjiri kolom komentar video tersebut. Bahkan tak sedikit yang menyebut bahwa kediaman Raffi dan Nagita merupakan tempat wisata bagi para artis luar negeri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180184/raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-S8DV_large.jpg
Raffi Ahmad Bawa Fahmi Bo ke Rumah Sakit, Tanggung Semua Biaya Perawatan hingga Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement