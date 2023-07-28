Saipul Jamil Siap Laporkan Dewi Perssik ke Polisi Jika Somasi 3x24 Jam Diabaikan

JAKARTA - Perseteruan antara Dewi Perssik dan Saipul Jamil, hingga saat ini masih terus berlanjut. Setelah menyindir Dewi Perssik soal hewan kurban hingga urusan rumah tangga mereka, kini pria yang mengganti namanya menjadi King Saipul Jamil itupun akan membawa perseteruannya dengan sang mantan istri ke ranah hukum.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh kuasa hukumnya, Raja Simanjuntak pada Jumat (28/7/2023). Ia bahkan mengaku sudah mendapatkan surat kuasa dari pria 42 tahun itu untuk melaporkan Dewi Perssik ke Polda Metro Jaya.

"Saya menyampaikan pertama mendapat kuasa dari King Saipul Jamil, saya tunjukkan dulu kuasanya per tanggal 24 Juli kuasa ini kami gunakan untuk laporan ke Polda Metro Jaya," ujar Raja Simanjuntak.

Sebelum membawa masalah itu kejalur hukum, Raja menyebut bahwa pihaknya telah lebih dulu melayangkan somasi. Somasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan klarifikasi dari Dewi Perssik, atas sejumlah pernyataan-pernyataan ia disampaikannya lewat media sosialnya.

"Sebelum laporan kami bikin, langkah-langkah mungkin memastikan surat somasi atau klarifikasi bahwa saudari Dewi Perssik maksud dan tujuan yang kami sampaikan di dalam surat somasi," beber Raja Simanjuntak.

"Kalau saya lihat permasalahan mengupload share di sosial media, beberapa Dewi Perssik di dalam somasi kami sampaikan," lanjutnya.

Sementara itu, Raja juga menyebut bahwa wanita yang akrab disapa Depe itu telah diberikan waktu selama 3x24 jam untuk mengklarifikasi semua pernyataan-pernyataan yang telah disampaikannya melalui media sosialnya. Apabila tidak, maka Saipul Jamil tak akan menutup kemungkinan untuk melaporkan pemilik Goyang Gergaji tersebut ke pihak berwajib.

"Nggak usah lama-lama, hanya menyampaikan spontanitas dengan sadar tiga hari, nanti isi daripada surat kami itu somasi dan klarifikasi," timpalnya.

Senada dengan kuasa hukumnya, Saipul Jamil juga merasa kecewa dengan sindiran-sindiran dilontarkan oleh mantan istrinya. Apalagi, ia sempat membongkar masa lalu mereka ketika membina rumah tangga dan masih berstatus sebagai pasangan suami istri.