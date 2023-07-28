Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Efraim Leonardo Mampu Menginspirasi Masyarakat Lewat Kreativitasnya yang Tak Terbatas

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |19:35 WIB
Efraim Leonardo Mampu Menginspirasi Masyarakat Lewat Kreativitasnya yang Tak Terbatas
Erfaim Leonardo (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Dunia media sosial saat ini membuat banyak orang mampu menghasilkan uang sendiri. Kreativitas penggunanya tentu membuat seseorang yang tadinya merupakan orang biasa menjadi influencer dan dikenal oleh orang banyak.

Hal tersebut juga turut dirasakan oleh Efraim Leonardo yang kini tengah naik daun sebagai seorang influencer. Bahkan, ia cukup dikenal karena kreativitas dan inspirasinya yang tak terbatas.

Lewat kontennya, pemilik akun Instagram @iamleonard_ ini mampu menghasilkan konten unik dan positif. Bahkan, ia juga berhasil membangun komunitas dengan pengaruh positif.

Efraim sendiri memulai kariernya sebagai influencer lantaran ia sudah mengantongi bakat artistik. Keinginan untuk berbagi pandangan uniknya dengan dunia, bahkan mampu mempercepat dirinya untuk bisa menyentuh hati para pengikutnya.

Efraim Leonardo

Melalui konten-kontennya yang inovatif, Efraim secara konsisten berhasil menemukan cara untuk terhubung dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Hal itu juga membuatnya mampu menjadi sumber inspirasi bagi ribuan pengikutnya.

Saat ini, Efraim diketahui telah berhasil mendukung berbagai isu penting, mulai dari lingkungan hidup dan kesehatan mental, hingga dukungan untuk masyarakat yang kurang beruntung. Komitmennya terhadap tanggung jawab sosial sebagai seorang influencer mengilhami banyak orang untuk berbuat baik dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059701/ririn_kardila_putri-QFYC_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Ririn Kardila Putri Sajikan Konten Positif Penuh Keceriaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3056201/kartika_aprilia-FMxE_large.jpg
Konten Kreator Kartika Aprilia Mampu Bawa Perubahan di Masyarakat Lewat Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053401/syarif_yosee-raqf_large.jpg
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046858/arief_muhammad-IC0Z_large.jpg
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3039040/michael_sefrico-nQBf_large.jpg
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/598/3037196/detektif_astral-I094_large.jpg
Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement