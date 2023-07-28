Advertisement
Pinkan Mambo Beri Bantahan Usai Disebut Tak Bela Putrinya Ketika Dilecehkan

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |20:05 WIB
Pinkan Mambo Beri Bantahan Usai Disebut Tak Bela Putrinya Ketika Dilecehkan
Pinkan Mambo (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Pinkan Mambo angkat bicara terkait pengakuan putrinya, Michelle Ashley, tentang pelecehan yang pernah dialaminya. Sebagai ibu, pelantun Kasmaran ini mengaku kesal pada putrinya lantaran menyebut bahwa dirinya tidak melakukan pembelaan ketika pelecehan tersebut terjadi.

Saat dihubungi awak media, Jumat (28/7/2023) wanita 42 tahun itu mengaku kecewa dengan pernyataan yang terlontar dari mulut putrinya. Padahal ia menganggap jika dirinya juga merupakan korban atas kasus dialami putrinya tersebut.

"Air susu dibalas air tuba, saya korban anak sendiri jahat sama saya," beber Pinkan dengan suara tegasnya.

Kendati demikian, Pinkan memilih untuk tidak berkomentar lebih lanjut. Sebab, ia mengatakan jika dirinya belum bisa memberikan klarifikasi terkait hal itu.

Pinkan Mambo

"Yaudah ya nanti semuanya bareng-bareng aja biar Michelle puas-puasin aja ngomong. Jangan maksa sekarang, entar aja ya thank you," tegasnya.

Sementara itu, saat ditanya apakah benar dirinya sama sekali tak melindungi putrinya ketika pelecehan itu terjadi, Pinkan pun membantahnya. Ia bahkan menyebut jika pernyataan Michelle Ashley adalah fitnah, apalagi saat ini suaminya sudah mendekam di penjara lantaran kasus pelecehan terhadap putrinya, sehingga ia menolak jika dianggap tidak membela anaknya.

Halaman:
1 2
