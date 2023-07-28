Tante Ernie Depresi Gegara Suami Selingkuh, Nyaris Bunuh Diri!

JAKARTA - Tante Ernie, selebgram yang dikenal dengan julukan pemersatu bangsa, membagikan cerita pahit yang dialaminya. Rumah tangganya harus kandas lantaran sang suami berselingkuh.

Ernie dihinggapi kekhawatiran atas perceraian ini. Ia takut tak bisa melanjutkan hidup setelah tidak memiliki pasangan.

"Kenapa sih, kenapa harus terjadi yang seperti ini? Sanggup nggak ya aku hidup sendiri? Sanggup nggak ya tanpa pasangan, menjaga anak-anak?" ujar Tante Ernie dikutip dari kanal YouTube Gofar Hilman, Kamis (28/7/2023).

Gara-gara itu, Tante Ernie mengaku sangat depresi hingga berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara meminum obat penenang.

"Aku nggak kuat nih. Yaudah lah, aku depresi banget dan minum obat yang bisa menenangkan aku," ungkap Tante Ernie.