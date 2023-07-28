Trauma dengan Kekalahan, Ibunda Cakra Khan Pesimis Anaknya Menang di AGT 2023

JAKARTA - Penyanyi Cakra Khan menjadi salah satu wakil Indonesia di ajang America's Got Talent 2023. Ia bahkan berhasil mendapatkan emat 'Yes' dari para juri lantaran membawakan lagu milik Bob Marley berjudul No Woman, No Cry.

Akan tetapi, dibalik kesuksesannya tersebut, pria 31 tahun ini mengungkapkan jika ibundanya pesimis dengan keikutsertaannya dalam America's Got Talent 2023. Bukan tanpa sebab, pasalnya ibundanya merasa trauma dengan beberapa kejadian ketika dirinya mengikuti audisi.

"Karena dia punya kayak sedikit trauma waktu dulu setiap gue ikut kontes yang dibawa almarhum bokap nggak pernah menang. Jadi kalah mulu, ngapain jauh-jauh," ungkap Cakra Khan saat di temui awak media di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Sebagai orang tua, ibunda Cakra Khan tentu tidak ingin melihat putra kembali gagal di ajang pencarian bakat. Namun, pelantun Kekasih Bayangan tersebut mengaku tak pernah berhenti untuk meyakinkan sang ibu soal keikutsertaannya di ajang AGT 2023.

"Tapi gue jelasin, ini, ini, kesempatan juga untuk istilahnya meningkatkan kemampuan, ketemu orang-orang yang lebih hebat. Diizinin beliau kita zoom semuanya dari label sama tim sana dan ya cepat," paparnya.