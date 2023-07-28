Pacaran dengan Politisi Muda, Karen Nijsen Ungkap Hal yang Bikin Jatuh Cinta

JAKARTA - Model cantik Karen Afralia Nijsen mengumumkan hubungan asmara dengan politisi muda, Fauzan Rachmansyah. Karen bahkan sangat bahagia dengan hubungan tersebut.
Kedekatan keduanya bahkan sering dipublikasi melalui story di Instagram mereka. Karen mengaku jatuh hati kepada Fauzan karena merupakan sosok yang pintar, kreatif hingga memiliki kepekaan sosial yang tinggi.
"Dia hatinya sangat baik, memiliki jiwa sosial yang tinggi, pintar, kreatif dan sangat menjadi inspirasi," kata Karen Afralia saat dikonfirmasi awak media belum lama ini.
"Aku awalnya tertarik sama dia karena hati dan pola pikir dia yang sangat luar biasa. he's always willing to help people in any way possible," sambungnya.
Wanita asal Bandung, Jawa Barat itu yakin hubungannya bisa terus berjalan dengan baik.