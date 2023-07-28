Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Harimau Alshad Ahmad Mati, Aktivis Lingkungan: Satwa Liar Hidup di Hutan, Bukan di YouTube!

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |17:50 WIB
Harimau Alshad Ahmad Mati, Aktivis Lingkungan: Satwa Liar Hidup di Hutan, Bukan di YouTube!
Alshad Ahmad. (Foto: Instagram/@alshadahmad)
A
A
A

JAKARTA - Alshad Ahmad baru-baru ini jadi sorotan karena kehilangan harimau peliharaannya yang bernama Cenora. Sepupu Raffi Ahmad itu lantas menuai komentar pedas netizen.

Bahkan, terungkap fakta bahwa total ada tujuh harimau hasil breeding dari satu induk yang mati di bawah pengasuhan Alshad. Alhasil, ia langsung jadi bulan-bulanan karena dianggap tak becus memelihara harimau.

Kecaman juga datang dari aktivis lingkungan, Femke den Haas. Wanita asal Belanda ini sudah lebih dari 20 tahun menetap di Jakarta hingga menjadi salah satu pendiri Jakarta Animal Aid Network (JAAN), lembaga independen yang didirikan untuk menyelamatkan satwa.

Femke mengaku dirinya tak terlalu mengikuti secara detail apa yang sebenarnya terjadi pada hewan peliharaan Alshad Ahmad itu. Tapi satu yang pasti, baginya yang namanya satwa liar, apapun jenisnya, berhak untuk hidup di alam.

Menurutnya, cukup berisiko membiarkan satwa liar hidup di dalam kandang yang tentunya lebih sempit jika dibandingkan dengan habitat aslinya di alam bebas. Banyak bahaya yang mengintai, tentu saja akan mengancam keselamatan mereka.

