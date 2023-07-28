10 Artis yang Nama Aslinya Beda Banget dengan Nama Panggung

Artis yang nama aslinya beda banget dengan nama panggung. (Foto: Instagram/@anyageraldine)

JAKARTA - Sederet artis yang nama aslinya beda banget dengan nama panggung. Mereka memilih menggunakan nama panggung karena nama asli mereka ternyata cukup sulit diucapkan.

Beberapa artis memilih memakai nama panggung karena menilai label tersebut akan membawa keberuntungan. Berikut deretan artis yang nama aslinya beda banget dengan nama panggung.

1.Tompi

Artis yang nama aslinya beda banget dengan nama panggung. (Foto: Instagram/@dr_tompi)

Tompi rupanya bukan nama asli penyanyi 44 tahun ini. Dia lahir dengan nama asli Teuku Adifitria. Kabarnya, nama Tompi dipilih lantaran artinya yang baik: pekerjaan yang sempurna, kebaikan, dan kesopanan.

2.Anya Geraldine

Artis yang nama aslinya beda banget dengan nama panggung. (Foto: Instagram/@anyageraldine)

Anya Geraldine merupakan artis yang nama aslinya beda banget dengan nama panggung. Aktris 27 tahun tersebut lahir dengan nama pemberian sang ibu, Nur Amalina Hayati. Namun sang ayah ingin menamainya Anya Geraldine. Alasan itulah yang membuat sang aktris akhirnya memakai nama pemberian sang ayah sebagai label panggung.

3.Ian Kasela

Artis yang nama aslinya beda banget dengan nama panggung. (Foto: Ian Kasela/Starpro)

Ian Kasela juga bukan nama asli vokalis band Radja ini. Musisi 46 tahun kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan tersebut sebenarnya terlahir dengan nama asli Iandhika Mulya Ramadhan.

4.Baim Wong

Artis yang nama aslinya beda banget dengan nama panggung. (Foto: Baim Wong/MNC Portal Indonesia)

Artis yang nama aslinya beda banget dengan nama panggung selanjutnya adalah Baim Wong. Aktor sekaligus YouTuber berdarah Tionghoa ini sebenarnya terlahir dengan nama Muhammad Ibrahim.