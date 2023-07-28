Alshad Ahmad Angkat Bicara Terkait Penyebab Kematian Anak Harimaunya

JAKARTA - Alshad Ahmad angkat bicara terkait penyebab kematian anak harimau peliharaannya, Cenora. Melalui akun Instagramnya, sepupu Raffi Ahmad ini menegaskan jika Cenora tidak mati lantaran terkena virus.

Dalam unggahannya, Alshad pun menjabarkan beberapa hasil tes yang dilakukan oleh Cenora dan seluruhnya memiliki hasil negatif. Ia pun mengaku sangat takut jika Cenora mati karena virus, lantaran harimau peliharaannya yang lain dikhawatirkan akan tertular.

"Update pemeriksaan Cenora, hasil diagnostic test kit antigen: FPV (Feline Panleukopenia): negatif, CPV (Canine Parvo Virus): negatif," ungkap Alshad Ahmad dikutip dari Instagram Stories miliknya.

"Gue takut banget kalau virus menyebar ke harimau lain," sambungnya.

Sementara itu, kekasih Tiara Andini ini juga menegaskan bahwa anak harimaunya tidak mati karena virus, seperti yang dipikirkan oleh netizen. Mengingat, sebelum mati, Cenora sama sekali tak menunjukan tanda-tanda stress.

"Bukan karena stres juga, karena tidak ada gejala atau perilaku Cenora stres," tegasnya.