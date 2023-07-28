Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alshad Ahmad Angkat Bicara Terkait Penyebab Kematian Anak Harimaunya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |17:35 WIB
Alshad Ahmad Angkat Bicara Terkait Penyebab Kematian Anak Harimaunya
Alshad Ahmad (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Alshad Ahmad angkat bicara terkait penyebab kematian anak harimau peliharaannya, Cenora. Melalui akun Instagramnya, sepupu Raffi Ahmad ini menegaskan jika Cenora tidak mati lantaran terkena virus.

Dalam unggahannya, Alshad pun menjabarkan beberapa hasil tes yang dilakukan oleh Cenora dan seluruhnya memiliki hasil negatif. Ia pun mengaku sangat takut jika Cenora mati karena virus, lantaran harimau peliharaannya yang lain dikhawatirkan akan tertular.

"Update pemeriksaan Cenora, hasil diagnostic test kit antigen: FPV (Feline Panleukopenia): negatif, CPV (Canine Parvo Virus): negatif," ungkap Alshad Ahmad dikutip dari Instagram Stories miliknya.

"Gue takut banget kalau virus menyebar ke harimau lain," sambungnya.

Alshad Ahmad

Sementara itu, kekasih Tiara Andini ini juga menegaskan bahwa anak harimaunya tidak mati karena virus, seperti yang dipikirkan oleh netizen. Mengingat, sebelum mati, Cenora sama sekali tak menunjukan tanda-tanda stress.

"Bukan karena stres juga, karena tidak ada gejala atau perilaku Cenora stres," tegasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/33/3091845/alshad_ahmad-Vp0Q_large.jpg
6 Poin Klarifikasi Alshad Ahmad soal Pernikahannya dengan Nissa Asyifa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/33/3091634/alshad_ahmad-pZrG_large.jpg
Alshad Ahmad Pastikan Tetap Tanggung Jawab pada Anak meski Cerai dari Nissa Asyifa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/33/3004115/alshad-ahmad-bagikan-video-saat-diserang-harimau-peliharaannya-qPsnxYoylK.jpg
Momen Alshad Ahmad Diserang Harimau Putih Peliharaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/33/2980990/alasan-alshad-ahmad-jual-rumah-keluarga-senilai-rp300-miliar-I9Nv9Z8vRQ.jpg
Alasan Alshad Ahmad Jual Rumah Keluarga Senilai Rp300 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/13/33/2954062/reaksi-alshad-ahmad-ketika-ditanya-soal-anak-nissa-asyifa-wP3Pij2JPD.jpg
Reaksi Alshad Ahmad Ketika Ditanya Soal Anak Nissa Asyifa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/33/2924550/tiara-andini-dan-alshad-ahmad-diduga-masih-pacaran-0OamR1clJg.png
Tiara Andini dan Alshad Ahmad Diduga Masih Pacaran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement