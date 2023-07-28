Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Melaney Ricardo Pertahankan Rumah Tangga Demi Hadiah Taruhan dari Hotman Paris

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |17:05 WIB
Melaney Ricardo Pertahankan Rumah Tangga Demi Hadiah Taruhan dari Hotman Paris
Melaney Ricardo (Foto: Instagram)
JAKARTA - Melaney Ricardo membeberkan kehidupan rumah tangganya bersama Tyson Lynch saat tampil di sebuah acara televisi baru-baru ini. Dalam acara tersebut, ibu dua anak ini mengakui bahwa dirinya sempat hidup terpisah dari suaminya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya suaminya tersebut harus menjaga keluarganya yang menderita kanker. Meski harus tinggal berjauhan, Melaney pun tetap memilih untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tyson.

Rupanya, wanita 42 tahun ini mengaku bahwa dirinya sempat kepikiran untuk meninggalkan Tyson. Akan tetapi, ada sebuah hal yang membuatnya memilih untuk mempertahankan rumah tangganya.

Kepada Feni Rose, Melaney pun menyebut sosok Hotman Paris sebagai orang yang membuatnya berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dan menjauhi perceraian.

"Kita itu bertahan karena kita itu punya taruhan sama abang gue (Hotman Paris)," ujar Melaney Ricardo.

Melaney Ricardo

"Dia itu dulu berapa tahun yang lalu bilang, katanya dalam 5 tahun ke depan Melaney sama Tyson akan cerai," sambungnya.

Menariknya, jika tebakannya salah, maka sang pengacara kondang harus siap memberikan sebuah sepatu seharga Rp45 juta padanya. 

"Kalau misalnya nggak cerai, katanya taruhannya sepatu," beber Melaney.

"Sepatu," timpal Hotman sambil tertawa.

Pengakuan Melaney terkait taruhan tersebut jelas membuat Feni Rose kaget. Apalagi ia memilih untuk mempertahankan rumah tangganya demi mendapatkan sepatu seharga Rp45 juta yang rupanya setara dengan nominalnya pesta pernikahannya.

1 2
